Ιστορία έγραψε η Κόμο του Τάσου Δουβίκα, με τους Ιταλούς να επικρατούν της Λειψίας (4-1) στο πρώτο ματς τους στο Champions League, με τον Έλληνα στράικερ να σκοράρει ξανά.

Τι μπορεί να είναι ένα ονειρικό ντεμπούτο; Αυτό! Η «Σταχτοπούτα» Κόμο πανηγύρισε τη νίκη στο πρώτο ματς της ιστορίας της στο Champions League, επικρατώντας της Λειψίας με σκορ 4-1 στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της League Phase.

Ντεμπούτο βγαλμένο από όνειρο και για τον Τάσο Δουβίκα, ο οποίος επίσης για πρώτη φορά αγωνίστηκε στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και βρήκε δίχτυα, βοηθώντας την ομάδα του να φτάσει στη νίκη σε μία ιστορική στιγμή για το club.

To ματς

Η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική και δημιούργησε σε γκολ τις ευκαιρίες που της ήρθαν, κάνοντας τη δουλειά της πιο εύκολη από νωρίς. Αρχικά, ο Μπατουρίνα, ο οποίος πραγματοποίησε μία μεγάλη εμφάνιση, ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ για τους Ιταλούς στο 15ο λεπτό.

Κάπου εκεί ανέλαβε δράση ο... συνήθης ύποπτος για την Κόμο, με τον Τάσο Δουβίκα να βάζει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ. Σε μία πολύ όμορφη φάση που ξεκίνησε με build up από την άμυνα, ο Μπατουρινα έβγαλε στην πλάτη της άμυνας τον τον διεθνή στράικερ, αυτός πάτησε περιοχή και εκτελώντας σωστά ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 2-0 και έκανε ακόμη πιο απλά τα πράγματα.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι Ιταλοί βρήκαν νωρίς και τρίτο γκολ, με τον Ντιάο να σκοράρει έπειτα από ασίστ του Νίκο Παζ στο 54ο λεπτό και ουσιαστικά «καθάρισε» το ματς από νωρίς. Το μόνο που κατάφερε να κάνει η Λειψία ήταν να μειώσει σε 3-1 με τον Μαξίμοβιτς στο 58΄.

Ακόμη και έτσι όμως, η Κόμο δεν είχε πει την τελευταία της λέξη και έβαλε το... κερασάκι στην τούρτα στις καθυστερήσεις, με τον Περόνε να υπογράφει μία ονειρική βραδιά. Συγκεκριμένα, ο Αργεντίνος βρήκε κι αυτός δίχτυα στο 90' και διαμόρφωσε το τελικό 4-1 για τους Ιταλούς του Σεσκ Φάμπρεγας.