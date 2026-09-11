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Το πανόραμα της League Phase του Champions League μετά την 1η αγωνιστική

Ποδόσφαιρο
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Ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τις αναμετρήσεις που διεξήχθησαν την Πέμπτη (10/9).

Από τα αποτελέσματα που ξεχώρισαν ήταν το επιβλητικό 5-0 της Μπάγερν επί της Μπόντο/Γκλιμτ, αλλά και το 4-0 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στην Σαμπάχ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League:

Τρίτη 08/09

ΑΕΚ – ΛΑΣΚ Λιντζ 1-0
Κλαμπ Μπριζ – Άστον Βίλα 2-3
Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ 3-2
Πόρτο – Μάντσεστερ Σίτι 0-2
Λιλ – Μπέτις 2-3
Ρεάλ Μαδρίτης – Ίντερ 2-1

Τετάρτη 09/09

Μπαρτσελόνα – Φέγενορντ 5-1
Στουτγκάρδη – Βίκινγκ 3-1
Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1
Παρί Σεν Ζερμέν – Σλόβαν Μπρατισλάβας 5-1
Σπόρτινγκ – Γαλατάσαραϊ 3-1
Νάπολι – Άρσεναλ 0-1

Πέμπτη 10/09

Φενέρμπαχτσε – Ρόμα 1-1
PSV Αϊντχόφεν – Σαχτάρ Ντόνετσκ 1-1
Κόμο – Λειψία 4-1
Μπάγερν Μονάχου – Μπόντο/Γκλιμτ 5-0
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σαμπάχ 4-0
Σλάβια Πράγας – Λανς 2-3

Η βαθμολογία

  1. Παρί Σεν Ζερμέν 3 (6-1)
  2. Μπάγερν 3 (5-0)
  3. Μπαρτσελόνα 3 (5-1)
  4. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3 (4-0)
  5. Κόμο 3 (4-1)
  6. Στουτγκάρδη 3 (3-1)
  7. Σπόρτινγκ 3 (3-1)
  8. Μάντσεστερ Σίτι 3 (2-0)
  9. Μπέτις 3 (3-2)
  10. Ντόρτμουντ 3 (3-2)
  11. Άστον Βίλα 3 (3-2)
  12. Λανς 3 (3-2)
  13. Λίβερπουλ 3 (2-1)
  14. Ρεάλ Μαδρίτης 3 (2-1)
  15. Άρσεναλ 3 (1-0)
  16. ΑΕΚ 3 (1-0)
  17. Ρόμα 1 (1-1)
  18. Φενέρμπαχτσε 1 (1-1)
  19. Αϊντχόφεν 1 (1-1)
  20. Σαχτάρ Ντόνετσκ 1 (1-1)
  21. Βιγιαρεάλ 0 (2-3)
  22. Λιλ 0 (2-3)
  23. Κλαμπ Μπριζ 0 (2-3)
  24. Σλάβια Πράγας 0 (2-3)
  25. Ίντερ 0 (1-2)
  26. Ατλέτικο Μαδρίτης 0 (1-2)
  27. Νάπολι 0 (0-1)
  28. ΛΑΣΚ 0 (0-1)
  29. Βίκινγκ 0 (1-3)
  30. Γαλατασαράι 0 (1-3)
  31. Πόρτο 0 (0-2)
  32. Λειψία 0 (1-4)
  33. Φέγενορντ 0 (1-5)
  34. Σαμπάχ 0 (0-4)
  35. Σλόβαν Μπρατισλάβας 0 (1-6)
  36. Μπόντο Γκλιμτ (0-5)

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Τρίτη 13 Οκτωβρίου

19:45 Λανς – Σπόρτινγκ
19:45 Σαμπάχ – Σλάβις Πράγας
22:00 Άρσεναλ – Λιλ
22:00 Ατλέτικο – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
22:00 Γαλατασαράι – Μπαρτσελόνα
22:00 Ίντερ – Κλαμπ Μπριζ
22:00 Λειψία – Αϊντχόφεν
22:00 Βίκινγκ – Μπάγερν
22:00 Βιγιαρεάλ – Νάπολι

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

19:45 Φέγενορντ – Κόμο
19:45 ΛΑΣΚ – Λίβερπουλ
22:00 Ρόμα – Ρεάλ
22:00 Άστον Βίλα – Φενέρμπαχτσε
22:00 Μπόντο Γκλιμτ – Ντόρτμουντ
22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Παρί Σεν Ζερμέν
22:00 Μπέτις – Πόρτο
22:00 Σαχτάρ – ΑΕΚ
22:00 Σλόβαν Μπρατισλάβας – Στουτγκάρδη

Το πανόραμα της League Phase του Champions League μετά την 1η αγωνιστική