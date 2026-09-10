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Βαθμολογία Stoiximan Super League: Έπιασε τον Παναιτωλικό στην κορυφή ο Παναθηναϊκός

Ποδόσφαιρο
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Το τριφύλλι επικράτησε της Κηφισιάς με 3-1 στο εξ' αναβολής παιχνίδι της πρεμιέρας και βρίσκεται με το απόλυτο στο ρετιρέ παρέα με τον Παναιτωλικό, τον οποίο υποδέχεται την Κυριακή σε ντέρμπι κορυφής!

Αναλυτικά η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά τον εξ' αναβολής αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά είναι η εξής: 

1. Παναθηναϊκός 3 9 8-2
2. Παναιτωλικός 3 9 7-1
3. AEK 3 7 10-1
4. Ολυμπιακός 3 7 3-1
5. ΠΑΟΚ 3 6 7-4
6. ΟΦΗ 3 6 5-2
7. Άρης 3 6 5-8
8. Π.Ο.Τ. Ηρακλής 3 4 3-5
9. Βόλος ELABET 3 2 2-4
10. Ατρόμητος 3 1 2-4
11. Καλαμάτα 3 1 3-6
12. Κηφισιά 3 1 2-6
13. Αστέρας Τρίπολης Aktor 3 0 1-6
14. Λεβαδειακός 3 0 0-8

 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (4η)

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026

19:00: Ολυμπιακός - ΟΦΗ

21:00: Ηρακλής - Ατρόμητος

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026

18:00: Καλαμάτα - Βόλος ELABET

19:00: Αστέρας Τρίπολης Aktor - ΑΕΚ

21:00: Κηφισιά - Λεβαδειακός

21:00: ΠΑΟΚ - Άρης

21:30: Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός

Βαθμολογία Stoiximan Super League: Έπιασε τον Παναιτωλικό στην κορυφή ο Παναθηναϊκός