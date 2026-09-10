Βαθμολογία Stoiximan Super League: Έπιασε τον Παναιτωλικό στην κορυφή ο Παναθηναϊκός

Το τριφύλλι επικράτησε της Κηφισιάς με 3-1 στο εξ' αναβολής παιχνίδι της πρεμιέρας και βρίσκεται με το απόλυτο στο ρετιρέ παρέα με τον Παναιτωλικό, τον οποίο υποδέχεται την Κυριακή σε ντέρμπι κορυφής!

Αναλυτικά η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά τον εξ' αναβολής αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά είναι η εξής: 1. Παναθηναϊκός 3 9 8-2 2. Παναιτωλικός 3 9 7-1 3. AEK 3 7 10-1 4. Ολυμπιακός 3 7 3-1 5. ΠΑΟΚ 3 6 7-4 6. ΟΦΗ 3 6 5-2 7. Άρης 3 6 5-8 8. Π.Ο.Τ. Ηρακλής 3 4 3-5 9. Βόλος ELABET 3 2 2-4 10. Ατρόμητος 3 1 2-4 11. Καλαμάτα 3 1 3-6 12. Κηφισιά 3 1 2-6 13. Αστέρας Τρίπολης Aktor 3 0 1-6 14. Λεβαδειακός 3 0 0-8 ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (4η) Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 19:00: Ολυμπιακός - ΟΦΗ 21:00: Ηρακλής - Ατρόμητος Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026 18:00: Καλαμάτα - Βόλος ELABET 19:00: Αστέρας Τρίπολης Aktor - ΑΕΚ 21:00: Κηφισιά - Λεβαδειακός 21:00: ΠΑΟΚ - Άρης 21:30: Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός