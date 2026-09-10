Το πέναλτι με το οποίο ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 2-1 (vid)

Στο 81' ο Παναθηναϊκός σημείωσε το 2-1 με πέναλτι του Ταμπόρδα που υπέδειξε έπειτα από onfield review ο διαιτητής Ματσούκας για χέρι του Αντονίσε.

Το 2-1 του Παναθηναϊκού