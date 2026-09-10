Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Το πέναλτι με το οποίο ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 2-1 (vid) 10-09-2026 23:12 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Παναθηναϊκός Κηφισιά ΠΡΟΣΩΠΑ Βιθέντε Ταμπόρδα 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 81' ο Παναθηναϊκός σημείωσε το 2-1 με πέναλτι του Ταμπόρδα που υπέδειξε έπειτα από onfield review ο διαιτητής Ματσούκας για χέρι του Αντονίσε. Το 2-1 του Παναθηναϊκού «Γιώργη μου…»: Η πρώην σύντροφος του Μαζωνάκη, Μαρία Δελόγκα, τον αποχαιρετά με μια κοινή τους φωτογραφία (Pic) dailymedia.gr Βρες την ομάδα απ' το γήπεδο: Εάν κάνεις το σχεδόν ακατόρθωτο 10/10 σε αυτό το κουίζ, είσαι εγκυκλοπαίδεια menshouse.gr 28 ετών από το εξωτερικό: Η νέα, εντυπωσιακή σύντροφος του Γιάννη Σπαλιάρα dailymedia.gr Ο παίκτης για τον οποίο δεν μιλάει κανείς στην ΑΕΚ… menshouse.gr Η πρώτη μετά τη ΔΕΘ: Πανηγυρίζουν στη ΝΔ για τα ποσοστά στη νέα δημοσκόπηση instanews.gr Ο Σιμόν Μπάνζα το κάνει να φαίνεται εύκολο menshouse.gr Βγάζει μάτια: Ο Έλληνας για τον οποίο μιλάει όλη η Τουρκία menshouse.gr Ξεκίνησε η μάχη: Τα 2 βαριά ονόματα στο νέο κόμμα Σαμαρά instanews.gr Το πέναλτι με το οποίο ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 2-1 (vid) SHARE