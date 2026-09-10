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Τα highlights από την τριάρα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά (vid)

Ποδόσφαιρο
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Γκολ και φάσεις από τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Κηφισιάς με 3-1.
Τα highlights από την τριάρα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά (vid)