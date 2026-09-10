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«Ζωγραφιά» του Αντίνο, Κάνγκουα και 1-0 ο Παναθηναϊκός (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 53’ ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ. Απίστευτη ενέργεια και ασίστ του Αντίνο από αριστερά, ο Κάνγκουα με όμορφο πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Το γκολ του Παναθηναϊκού

«Ζωγραφιά» του Αντίνο, Κάνγκουα και 1-0 ο Παναθηναϊκός (vid)