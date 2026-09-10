«Ζωγραφιά» του Αντίνο, Κάνγκουα και 1-0 ο Παναθηναϊκός (vid)

Στο 53’ ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ. Απίστευτη ενέργεια και ασίστ του Αντίνο από αριστερά, ο Κάνγκουα με όμορφο πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Το γκολ του Παναθηναϊκού