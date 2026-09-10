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Ο Αντίνο «χόρεψε» τον Αμπάντα αλλά ο Ταμπόρδα αστόχησε (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ο Αντίνο «χόρεψε» τον Αμπάντα και έκανε τη σέντρα από δεξιά αλλά η κεφαλιά του Ταμπόρδα κόντραρε στον Ζολιμπουά.

Η ευκαιρία του Ταμπόρδα.

Ο Αντίνο «χόρεψε» τον Αμπάντα αλλά ο Ταμπόρδα αστόχησε (vid)