Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Ο Αντίνο «χόρεψε» τον Αμπάντα αλλά ο Ταμπόρδα αστόχησε (vid) 10-09-2026 22:12 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Παναθηναϊκός Κηφισιά 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ο Αντίνο «χόρεψε» τον Αμπάντα και έκανε τη σέντρα από δεξιά αλλά η κεφαλιά του Ταμπόρδα κόντραρε στον Ζολιμπουά. Η ευκαιρία του Ταμπόρδα. Βρες την ομάδα απ' το γήπεδο: Εάν κάνεις το σχεδόν ακατόρθωτο 10/10 σε αυτό το κουίζ, είσαι εγκυκλοπαίδεια menshouse.gr Φοβάται τις διαρροές από τα δεξιά ο Μητσοτάκης: Τα τρία πρόσωπα της ΝΔ που πολεμούν με κάθε τρόπο τον Σαμαρά instanews.gr Ο παίκτης για τον οποίο δεν μιλάει κανείς στην ΑΕΚ… menshouse.gr «Γιώργη μου…»: Η πρώην σύντροφος του Μαζωνάκη, Μαρία Δελόγκα, τον αποχαιρετά με μια κοινή τους φωτογραφία (Pic) dailymedia.gr 28 ετών από το εξωτερικό: Η νέα, εντυπωσιακή σύντροφος του Γιάννη Σπαλιάρα dailymedia.gr Βγάζει μάτια: Ο Έλληνας για τον οποίο μιλάει όλη η Τουρκία menshouse.gr Ο Σιμόν Μπάνζα το κάνει να φαίνεται εύκολο menshouse.gr Άνοιξε τα χαρτιά του: Το άνοιγμα Τσίπρα, οι δεύτερες κάλπες και η νίκη επί της ΝΔ instanews.gr Ο Αντίνο «χόρεψε» τον Αμπάντα αλλά ο Ταμπόρδα αστόχησε (vid) SHARE