Ο Γκονζάλες πήρε το «όπλο» του - Ξύπνησε αργά ο Βόλος!

Ο Ολυμπιακός πήρε άτυπη ρεβάνς για την προ ολίγων ημερών ισοπαλία με το Βόλο επικρατώντας με 3-2 στο «Γ. Καραϊσκάκης». Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Αρμάντο Γκονζάλες με δύο γκολ και μια ασίστ οδηγώντας τους «Ερυθρόλευκους» στο 2/2 στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Σκόραρε στο ντεμπούτο του ο Πουέρτα, κέρδος η εμφάνιση του Φίλη. Μείωσαν οι Βολιώτες με τους Γκονζάλες και Χαραλαμπόγλου.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρέταξε τους «ερυθρόλευκους» με εντελώς διαφορετική ενδεκάδα σε σχέση με την αναμέτρηση του περασμένου Σαββάτου απέναντι στον Βόλο, χρησιμοποιώντας στο αρχικό σχήμα για πρώτη φορά τους Μάρκους Πέντερσεν και Γκουστάβο Πουέρτα.

Στο πρώτο 20λεπτο του αγώνα δεν καταγράφηκε κάποια μεγάλη ευκαιρία, με τον Ολυμπιακό να έχει τον έλεγχο και να προσπαθεί να επιβάλει τον ρυθμό του. Οι «ερυθρόλευκοι» κυκλοφορούσαν την μπάλα και διατηρούσαν συντριπτικά την κατοχή, αναζητώντας τον τρόπο να διασπάσουν την αντίπαλη άμυνα. Ένα σουτ του Φορτούνη στο 26΄ δεν ανησύχησε τον Κοσέλεφ με την άμυνα του Βόλου να λειτουργεί άψογα.

Στο 32' έπειτα από το βολέ του Πόποβιτς, ο Ατζάκουα δεν έκανε καλό υπολογισμό με συνέπεια ο Γκονζάλες να βρεθεί σε θέση βολής, αλλά να μην καταφέρει να νικήσει τον Μολδαβό γκολκίπερ. Oι «ερυθρόλευκοι» εξιλεώθηκαν όμως λίγο πριν την λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

Στο 42’, ο Κοσέλεφ εξουδετέρωσε το σουτ του Πέντερσεν, όμως στη συνέχεια ο Γκονζάλες έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από κοντά, μετά την ασθενή απόκρουση του Κοσέλεφ σε κεφαλιά του δραστήριου Φίλη. Το γκολ προήλθε από κόρνερ του Φορτούνη, ο οποίος ήταν και εκείνος από τον οποίο ξεκινούσαν οι περισσότερες επιθέσεις των γηπεδούχων.



Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Αρμάντο Γκονζάλες να μονοπωλεί τις επιθέσεις του Ολυμπιακού. Αρχικά ο Μεξικανός έπιασε ένα γεμάτο σουτ έξω από την περιοχή, το οποίο δεν βρήκε στόχο (50'), όμως δύο λεπτά αργότερα έπειτα από σέντρα του Πέντερσεν με κεφαλιά «ψαράκι» δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Πόποβιτς κάνοντας το 2-0.



Με το «μαξιλαράκι» των δύο γκολ οι Πειραιώτες έχοντας αποβάλει το άγχος συνέχισαν να απειλούν την εστία του Κοσέλεφ, τόσο στο 58΄ με τον Σα, όσο και με τον Γκονζάλες στο 62'.



Ο τελευταίος σε ρόλο δημιουργού πάσαρε για τον Πουέρτα με τον Κολομβιανό στο 68΄ με «σκάψιμο» της μπάλας να σκοράρει στο ντεμπούτο του κάνοντας το 3-0. Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να ανεβάσει τον δείκτη του σκορ με τον Φρόιλερ στο 74΄ όμως ο Ελβετός διεθνής αν και ήταν αμαρκάριστος δεν σημάδεψε σωστά στο σουτ που επιχείρησε έξω από την περιοχή.

Στο 77΄ ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος είχε περάσει ως αλλαγή στο παιχνίδι σκόραρε, αλλά υποδείχθηκε σε θέση οφσάιντ. Ότι δεν κατάφερε ο Ουκρανός φορ πέτυχε ο Βόλος στο 80' με τον Γκονζάλες, ο οποίος έπειτα από πολύ ωραία σέντρα του Λυκουρίνου έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα, μειώνοντας σε 3-1.



Οι «Ερυθρόλευκοι» έδειξαν σημάδια χαλάρωσης στα τελευταία λεπτά εκχωρώντας δικαιώματα στην ομάδα της Μαγνησίας που κατάφερε να πετύχει και δεύτερο γκολ στο 89' με τον Χαραλαμπόγλου. Ο 21χρονος πρώην επιθετικός των ακαδημιών του Ολυμπιακού δεν πανηγύρισε μάλιστα το γκολ που πέτυχε.



Ολυμπιακός: Πόποβιτς, Κουτσογούλας, Σμαΐλοβιτς (82' Ρέτσος), Κάρμο, Τικνιζιάν, Φίλης, Πουέρτα (71΄ Φρόιλερ), Πέντερσεν (82΄ Ζέλσον Μαρτίνς), Φορτούνης, Σα (90΄ Σιπιόνι), Γκονζάλες (71΄ Γιάρεμτσουκ).



Βόλος Elabet: Κοσέλεφ, Μύγας, Ατζάκουα (58΄ Κάργας), Τσοκάνης, Λυκουρίνος, Γρόσδης, Φάμπιο (80΄ Γκαραβέλας), Φουρτάδο, Τζόκα (58΄ Γκονζάλεθ), Ρεγκίς (58΄ Λάμπρου), Χαραλαμπόγλου.



Διαιτητής: Βεργέτης

Βοηθοί: Φωτόπουλος, Στάικος

4ος Βοηθός: Ντάουλας

VAR, AVAR: Γιουματζίδης, Ματσούκας



