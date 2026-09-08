MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Δεν αστόχησε αυτή τη φορά ο Γκονζάλες, 1-0 ο Ολυμπιακός τον Βόλο! (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Ελάχιστα λεπτά μετά τη μεγάλη χαμένη του ευκαιρία, ο Γκονζάλες ήταν πιο... εύστοχος και ο Ολυμπιακός προηγείται του Βόλου στο Καραϊσκάκη.

Δείτε εδώ το γκολ: 

Δεν αστόχησε αυτή τη φορά ο Γκονζάλες, 1-0 ο Ολυμπιακός τον Βόλο! (vid)