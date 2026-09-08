Βόμβα του BasketNews: «Δεν έδωσε 2,5 αλλά 1,55 εκατ. ευρώ η Ντουμπάι στον Ολυμπιακό»!

Εκθέτει την προπαγάνδα το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του BasketNews, καθώς όπως αναφέρει ο Ολυμπιακός πήρε ακριβώς 1,55 εκατ ευρώ για να απελευθερώσει τον Oυόκαπ! Μάλιστα τα μισά από αυτά τα χρήματα τα πλήρωσε ο ίδιος ο παίκτης.

Δημοσίευμα του BasketNews έρχεται να δώσει νέα δεδομένα στην υπόθεση Ουόκαπ-Ολυμπιακός, όσον αφορά το Buy-out που πήραν τελικά οι «ερυθρόλευκοι» από την Ντουμπάι.

Αρχικά να σημειώσουμε πως από το ρεπορτάζ των «ερυθρολεύκων» προκύπτει πως η ομάδα από τα Εμιράτα έδωσε 2.6 εκατομμύρια δολάρια στους Πειραιώτες ως buy-out για τον Τόμας Ουόκαπ. Αν μη τι άλλο ένα ποσό υπέρογκο αν αναλογιστεί κανείς τις πρώτες προτάσεις της Ντουμπάι προς τον Ολυμπιακού που έφταναν το ένα εκατομμύριο.

Ωστόσο το δημοσίευμα του Basketnews έρχεται σαν... βόμβα στην προπαγάνδα αποκαλύπτωντας πως τα χρήματα δεν έδωσε η Ντουμπάι δεν είναι αυτά που γράφτηκαν.

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι το buy out που πλήρωσε η Ντουμπάι στον Ολυμπιακό είναι στα 1,55 εκατομμύρια ευρώ. Προσθέτει δε ότι το μισό ποσό από την αποζημίωση στον Ολυμπιακό, το βάζει ο ίδιος ο Τόμας Ουόκαπ.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα οι ετήσιες απολαβές του παίκτη στην Ντουμπάι, θα ανέρχονται στα 2,15 εκτομμύρια ευρώ.