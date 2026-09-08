Οι Τίμπεργουλβς έβαλαν ξανά στο μάτι τον Βεζένκοφ - Το «ποτέ μην λες ποτέ» του παίκτη

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Μαρκ Στέιν, η Μινεσότα εξέτασε το ενδεχόμενο να επαναφέρει τον Σάσα Βεζένκοφ στο NBA πριν προχωρήσει στην απόκτηση του Τζόναθαν Κουμίνγκα, όμως ο Βούλγαρος διεθνής δεν έδειξε διάθεση να επιστρέψει στις ΗΠΑ. Παρ' όλα αυτά, ο ίδιος αφήνει ένα μικρό «παράθυρο» για το μέλλον.

Το όνομα του Σάσα Βεζένκοφ εξακολουθεί να απασχολεί το NBA, ακόμη κι αν ο ίδιος έχει βρει ξανά στον Ολυμπιακό το περιβάλλον στο οποίο αισθάνεται πραγματικά άνετα.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Μαρκ Στέιν, οι Τίμπεργουλβς,εξέτασαν πρόσφατα την περίπτωση του Βεζένκοβ, διερευνώντας κατά πόσο θα μπορούσαν να τον πείσουν να επιστρέψει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Η συγκεκριμένη διερεύνηση έγινε πριν από την ολοκλήρωση της συμφωνίας για την απόκτηση του Τζόναθαν Κουμίνγκα.

Ωστόσο, η υπόθεση δεν προχώρησε ποτέ στο στάδιο επίσημης πρότασης. Ο βασικός λόγος ήταν η στάση του ίδιου του Βεζένκοφ, ο οποίος φέρεται να κατέστησε από νωρίς σαφές πως δεν επιθυμούσε τη δεδομένη στιγμή να επιστρέψει στο NBA.

Το ενδιαφέρον της Μινεσότα έχει ιδιαίτερη σημασία, όχι μόνο επειδή προέρχεται από μία ομάδα που τον ήθελε, αλλά και επειδή δείχνει ότι η εικόνα του Βεζένκοφ στις ΗΠΑ έχει αλλάξει. Η πρώτη του σεζόν στο NBA με τους Κινγκς δεν εξελίχθηκε όπως θα περίμενε. Σε 42 παιχνίδια είχε 5,4 πόντους και 2,3 ριμπάουντ σε μόλις 12,2 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο.

Ο ίδιος, πάντως, δεν αντιμετωπίζει εκείνη την εμπειρία ως αποτυχία. Αντίθετα, θεωρεί ότι αποκόμισε σημαντικά πράγματα από την παρουσία του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αναγνωρίζοντας πως ίσως θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα αν είχε κάνει το βήμα σε μικρότερη ηλικία.

Και κάπου εδώ βρίσκεται η ουσία της υπόθεσης. Ο Βεζένκοφ δεν λέει ότι δεν θα ξαναπαίξει ποτέ στο NBA. Λέει, ουσιαστικά, «ποτέ μη λες ποτέ».