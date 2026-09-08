Στην Πολωνία ο Τάσος Δώνης, συμπαίκτης με τον αδερφό του!

Ο 30χρονος εξτρέμ έμεινε ελεύθερος από τους Θεσσαλονικείς, αλλά βρήκε άμεσα τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.
Ο έμπειρος κυνηγός, ο οποίος αναδείχτηκε από τα τμήματα υποδομής του Παναθηναϊκού, θα συνεχίσει στην Ραντόμιακ, όπως αναφέρουν στην Πολωνία.
Στη συγκεκριμένη ομάδα μάλιστα αγωνίζεται εδώ και 3,5 χρόνια και ο αδερφός του, επίσης πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Χρήστος Δώνης.
Η Ραντόμιακ πάντως δεν έχει ξεκινήσει καλά τη φετινή σεζόν (2-2-3), κι όπως αναφέρουν τοπικά ΜΜΕ, ο προπονητής της Τόμας Κάτσμαρεκ βρίσκεται στον "αέρα".