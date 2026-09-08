Στην Πολωνία ο Τάσος Δώνης, συμπαίκτης με τον αδερφό του!

Στην πολωνική Ραντόμιακ όπου αγωνίζεται και ο αδερφός του, Χρήστος, θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τάσος Δώνης, μετά το διαζύγιο με τον Άρη.

Ο 30χρονος εξτρέμ έμεινε ελεύθερος από τους Θεσσαλονικείς, αλλά βρήκε άμεσα τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο έμπειρος κυνηγός, ο οποίος αναδείχτηκε από τα τμήματα υποδομής του Παναθηναϊκού, θα συνεχίσει στην Ραντόμιακ, όπως αναφέρουν στην Πολωνία.

Στη συγκεκριμένη ομάδα μάλιστα αγωνίζεται εδώ και 3,5 χρόνια και ο αδερφός του, επίσης πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Χρήστος Δώνης.

Η Ραντόμιακ πάντως δεν έχει ξεκινήσει καλά τη φετινή σεζόν (2-2-3), κι όπως αναφέρουν τοπικά ΜΜΕ, ο προπονητής της Τόμας Κάτσμαρεκ βρίσκεται στον "αέρα".