Τελικά, τι είδαν στο VAR και τι είπαν στον Τσβάιερ;

Η εξέλιξη του πρώτου ντέρμπι της σεζόν για τον ΠΑΟΚ, δεν ήταν η επιθυμητή. Γράφει ο Κώστας Βασιλόπουλος.

Θα χωρίσω το παιχνίδι με τον Παναθηναικό, σε δυο σκέλη. Συγκεκριμένα θα σταθώ στην απόδοση της ομάδας του Λίσι και στην απόδοση των διαιτητών από την οποία και θα ξεκινήσω.

Δεν θα αναφερθώ σε καμία από τις αμφισβητούμενες φάσεις του αγώνα. Θεωρώ πως είναι ήσσονος σημασίας και μπορεί αμφότερες οι ομάδες, να έχουν το δικό τους αφήγημα για κάθε φάση. Σεβαστό και δεκτό. Όταν μάλιστα αναφερόμαστε σε ένα ντέρμπι, είναι λογικό να υπάρχουν περιπτώσεις για τις οποίες οι ομάδες σηκώσουν σκόνη.

Το πέναλτι που δεν δόθηκε υπέρ του ΠΑΟΚ, στην ανατροπή του Εντιαγιέ, δεν αποτελεί αμφισβητούμενη φάση. Δεν χωράει συζήτηση για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Με χαρά διαπίστωσα την Κυριακή στο ΟΑΚΑ, πως την άποψη πως πρόκειται για ένα καθαρό πέναλτι που δεν δόθηκε υπέρ του ΠΑΟΚ, συμμερίζονταν συνάδελφοι που ασχολούνται με το ρεπορτάζ του Παναθηναικού αλλά και εκπρόσωποι της «πράσινης» ΠΑΕ.

Μιλάμε πλέον για ένα σοβαρό λάθος που βαραίνει τόσο τον διαιτητή, όσο και τους συναδέλφους του στο VAR. Κυρίως τους Γερμανούς που είχαν την πολυτέλεια στην δροσερή αίθουσα από την οποία παρακολουθούσαν το παιχνίδι, με ηρεμία να διαπιστώσουν την παράβαση, να ενημερώσουν τον Τσβάιερ και να του ζητήσουν να εξετάσει τη φάση στην ειδική οθόνη του γηπέδου.

Δέχομαι πως η φάση διέφυγε της προσοχής του διαιτητή. Όπως διέφυγε και το αντιαθλητικό χτύπημα του Σίριλ Ντέσερς στο πρόσωπο του Γιάννη Μιχαηλίδη, που τιμωρήθηκε με κόκκινη κάρτα, μετά από υπόδειξη του VAR.

Δεν υπάρχει εξήγηση και δικαιολογία για την ελλιπή άσκηση καθηκόντων από τους VARιστες στο ΟΑΚΑ. Επαναλαμβάνω, πως δεν πρόκειται για μια αμφισβητούμενη φάση στην οποία δεν έδωσαν την πρέπουσα βαρύτητα. Πρόκειται για μια ξεκάθαρη παράβαση που δεν ελέγχθηκε. Δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ θα κατάφερνε να ισοφαρίσει με το πέναλτι που δεν δόθηκε, δεν ξέρω αν θα κατάφερνε να ισορροπήσει το παιχνίδι παρά το γεγονός ότι έπαιζε με 10 παίκτες, δεν μπορώ να ξέρω γενικά (όπως και κανείς άλλος), ποια θα ήταν η εξέλιξη του αγώνα, αν οι διαιτητές στο VAR, έκαναν σωστά τη δουλειά του.

Για να απαντηθούν τα ερωτήματα μας και οι εύλογες απορίες μας, θεωρώ πως η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δικαιούται να ζητήσει από την ΚΕΔ της ΕΠΟ, να της δώσει πρόσβαση στο υλικό από τις κάμερες που εξέτασαν οι VARιστες καθώς επίσης και τους διαλόγους μεταξύ Τσβάιερ και VAR. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα συμβεί κάτι ανάλογο. Είναι μια φάση κραυγαλέα φάση για την οποία η ΚΕΔ οφείλει εξηγήσεις στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ και παράλληλα στους δημοσιογράφους και τέλος στους φιλάθλους. Να καταλάβουμε όλοι, τι ακριβώς συνέβη. Τι είδαν και τι είπαν στους μεταξύ τους διαλόγους οι διαιτητές.

Να πέσει φως σε μια φάση για την οποία δικαιολογημένα συζητά όλη η Ελλάδα και δικαιολογημένα επίσης, δημιουργεί σκιές (χωρίς λόγο μάλιστα με δεδομένη την παράβαση) για την πορεία της διαιτησίας στη διάρκειας της σεζόν.

Πάμε τώρα στο αγωνιστικό κομμάτι. Ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε σαφώς περισσότερο έτοιμος από τον ΠΑΟΚ για ένα ντέρμπι. Τόσο αγωνιστικά όσο και πνευματικά. Η αποβολή του Αρίτζ Ελουστόντο στο 15' ανάγκασε τον Αλέσιο Λίσι να πετάξει στα σκουπίδια όλο το αρχικό πλάνο διαχείρισης. Η αναγκαστική έξοδος του Πέλκα, για να περάσει στο παιχνίδι ο Μπαταούλας, αποδιοργάνωσε τη μεσοεπιθετική γραμμή, στερώντας από την ομάδα την απαραίτητη δημιουργικότητα και την πίεση ψηλά.

Με τη διάταξη να μετατρέπεται ουσιαστικά σε 4-4-1, ο ΠΑΟΚ απώλεσε τη δυνατότητα να κρατήσει τη μπάλα και να ελέγξει τον ρυθμό, με την κατοχή να περνά σταθερά στα χέρια του Παναθηναϊκού.

Αυτή η πίεση έφερε στην επιφάνεια ζητήματα συνοχής και αλληλοκαλύψεων, ειδικά απέναντι στην κινητικότητα του Ανδρέα Τετέι. Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού βρήκε τους χώρους για να μετουσιώσει την υπεροχή της ομάδας του σε γκολ. Παρά την αμυντική πίεση, ο ΠΑΟΚ είχε σε εξαιρετική μέρα τον Γιρί Παβλένκα. Ο έμπειρος τερματοφύλακας, με 7 καθοριστικές επεμβάσεις και την απόκρουση στο πέναλτι του Ταμπόρδα, κράτησε την ομάδα όρθια και απέτρεψε μια μεγαλύτερη έκταση στο σκορ, επιβεβαιώνοντας την αξία του.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, η ομάδα έδειξε χαρακτήρα στο φινάλε, με τον Όγκνιεν Ούγκρεσιτς να σκοράρει μετά από μια σωστά δομημένη επιθετική προσπάθεια. Η ήττα αυτή, αν και επώδυνη, προσφέρει χρήσιμα συμπεράσματα για τη συνέχεια. Το αριθμητικό μειονέκτημα αποτελεί μια σαφή εξήγηση για την απώλεια του ελέγχου, αλλά η διαχείριση των διαστημάτων πίεσης είναι ένα κομμάτι που σίγουρα θα πρέπει να δουλευτεί στις προπονήσεις.

Η συνολική εικόνα του Δικεφάλου στο ΟΑΚΑ, παρά την αριθμητική υπεροχή του αντιπάλου και το πέναλτι που δεν δόθηκε, κατέδειξε τα κενά στο ρόστερ και την ανάγκη ενίσχυσης στην επίθεση και τη μεσαία γραμμή. Εξαιρώ την άμυνα καθώς η προσθήκη του Ντιέγκο Κόστα, θεωρώ πως θα καλύψει ανορθογραφίες.

Δεν μπορώ να ξέρω ποια θα είναι η πορεία των Ελουστόντο και Σάνταμαρία στην διάρκεια της σεζόν, σίγουρα όμως για την ώρα η απόδοση τους δεν μπορεί να αφήνει κανένα ικανοποιημένο στην Τούμπα.