Τολιόπουλος: «Καλούμε τους Κύπριους φίλους μας να δουν τον νέο Άρη» (vid)

Το μήνυμα του Βασίλη Τολιόπουλου προς τους φίλους των «κιτρινόμαυρων» στην Κύπρο, ενόψει του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης».

Ο Άρης προετοιμάζεται για το ταξίδι του στην Κύπρο και τη συμμετοχή του στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», με τον Βασίλη Τολιόπουλο να στέλνει το δικό του μήνυμα ενόψει των δύο δυνατών φιλικών αναμετρήσεων.

Ο διεθνής γκαρντ απηύθυνε κάλεσμα στους Κύπριους φίλους των «κιτρινόμαυρων» να βρεθούν στο γήπεδο, προκειμένου να δουν από κοντά τον νέο Άρη του Βασίλη Σπανούλη και να στηρίξουν την ομάδα.

«Καλούμε τους Κύπριους φίλους μας να έρθουν να δουν τον νέο Άρη και να μας υποστηρίξουν», ήταν το μήνυμα του Τολιόπουλου.

Ο Άρης θα αντιμετωπίσει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και τον Ερυθρό Αστέρα την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, στο «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία».