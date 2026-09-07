Δεν «μασάει» ο Δουβίκας!

Ο Δουβίκας ξεκίνησε ιδανικά την Serie A και παραμένει ο βασικός hitman του Σεσκ Φάμπρεγας παρά τον ανταγωνισμό που προστέθηκε.

Όταν αποκτήθηκε πριν δύο καλοκαίρια από την Θέλτα αντί 13 εκατ. ευρώ, ο ρόλος του ήταν back-up επιθετικός και περισσότερο μέλος του ρόστερ. Ο Έλληνας όμως δούλεψε με υπομονή και το 2025-26 εκμεταλλεύτηκε την κακή κατάσταση του Άλβαρο Μοράτα σε όλα τα πεδία και τους επόμενους μήνες ανέβηκε στην ιεραρχία. Στον δεύτερο χρόνο του στο Giuseppe Sinigaglia εξελίχθηκε σε βασικό φορ και έκανε ταμείο με 14 γκολ στην Serie A και 17 σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο 27χρονος, ξεκίνησε τη φετινή σεζόν με τον καλύτερο τρόπο και είναι θέμα χρόνου να αποτελέσει τον Νο1 Έλληνα σκόρερ στο Campionato. Στην πρεμιέρα στην Ουντινέζε ήταν στο σημείο που έπρεπε για να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα από κοντά και τη δεύτερη αγωνιστική πέτυχε ακόμα πιο σημαντικό γκολ στο Diego Maradona κόντρα στην Νάπολι. Στο 33' συμμετείχε στο pressing στην αντίπαλη περιοχή και μετά το λάθος η μπάλα προσγειώθηκε προς το μέρος του. Με δύο παίκτες κολλημένους πάνω του, κατέβασε άψογα και πρόλαβε να εκτελέσει ανάμεσά τους βρίσκοντας τη γωνία του Άλεξ Μέρετ για το 1-2.

Il gol vittoria di Douvikas in #NapoliComo ⛳ pic.twitter.com/WX9BFnrcnp — Lega Serie A (@SerieA) August 31, 2026

Πέρα από πολύτιμους βαθμούς για την ομάδα του, αυτό που έχει κερδίσει ο Δουβίκας είναι ότι πλέον τα πράγματα έχουν γίνει αυτονόητα. Δεν αποτελεί τρελή είδηση όταν παίζει βασικός, δεν πέφτουν όλοι κάτω όταν σκοράρει στο πρωτάθλημα με τις πιο οργανωμένες άμυνες. Λιτά και αθόρυβα, δύο εκτός έδρας ματς στο ξεκίνημα της Serie A, δύο τεμάχια για τον Έλληνα, ο οποίος, όπως είπε και ο Σεσκ «είναι πάντα εδώ για μας».

Φανταστείτε ότι στο club που πριν τρία χρόνια βρισκόταν στην Serie B, έχουν πέσει 350 εκατ. ευρώ και η Νο1 επιλογή του Καταλανού προπονητή είναι ο Δουβίκας. Και φυσικά, τον δικαιώνει. Από το ξεκίνημα της περασμένης σεζόν μέχρι τώρα, δύο αγωνιστικές μέσα στο 2026-27, μόλις δύο παίκτες έχουν σκοράρει περισσότερες φορές από τις 16 του διεθνή επιθετικού. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες της Ίντερ και ο Ντόνιελ Μάλεν της Ρόμα, έχουν αμφότεροι 17 γκολ σε αυτό το διάστημα.

Πέρα από την Serie A και το Coppa Italia, ο 27χρονος θα έχει φέτος την ευκαιρία να γράψει το όνομά του και στο Champions League. Η Κόμο θα παίξει φέτος στην Ευρώπη για πρώτη φορά στην ιστορία της και θα το κάνει στην κορυφαία σκηνή του ποδοσφαίρου, εκεί όπου θα κάνει ντεμπούτο και ο Έλληνας. Και εδώ είναι που έρχεται ο ανταγωνισμός για τον Τάσο, που εδώ και λίγες μέρες δεν είναι μόνος, αφού αποκτήθηκε ο Ιταλός φορ, Μόις Κιν.

16 - Dall’inizio della scorsa #SerieA, Tasos #Douvikas è uno dei tre giocatori ad avere segnato più di 15 gol nella competizione: 16 per il greco – a quota 17 Lautaro e Malen. Costanza.#NapoliComo pic.twitter.com/DJUdkCBl1H — OptaPaolo (@OptaPaolo) August 30, 2026

«Ο Δουβίκας είναι ένας πολύ καλός παίκτης, όμως πρέπει να τον βοηθήσουμε, δεν μπορούμε να παίξουμε τρεις διοργανώσεις με έναν επιθετικό. Ήδη πέρυσι, με τον τραυματισμό του Μοράτα, είχαμε προβλήματα και αναγκαστήκαμε να χρησιμοποιήσουμε ως false-9 τους Πας, Μπατούρινα, Κακερέ. Ο Δουβίκας δεν μπορεί να παίξει στο πρωτάθλημα και στα Κύπελλα μόνος του» σχολίασε ο Σεσκ για την απόκτηση του Κιν.

Η αλήθεια είναι ότι ο Ιταλός γυρολόγος, που στα 26 του έχει προλάβει να περάσει από Γιουβέντους, Ελλάς Βερόνα, Έβερτον, Παρί Σεν Ζερμέν, Φιορεντίνα, δεν είναι παίκτης που έχει μάθει να παίζει τόσο για το σύνολο. Προέρχεται από κακή σεζόν με μόλις 8 γκολ με τους Viola και είναι περισσότερο χρήσιμος στην κόντρα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Δουβίκας δεν θα χάσει τη θέση του στην Κόμο και αντίθετα, αυτός ο εσωτερικός ανταγωνισμός, μπορεί να τον βοηθήσει να ανεβάσει το επίπεδό του ακόμα περισσότερο...