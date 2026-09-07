Νέο ρεκόρ μελών στον ερασιτέχνη Παναθηναϊκό

Τα 15.000 πέρασαν τα μέλη του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου κάνοντας νέο ρεκόρ.

Την στήριξη του προς τον ερασιτέχνη Παναθηναϊκό δείχνουν για άλλη μια φορά οι φίλοι της ομάδας, καθώς τα μέλη είναι πάνω από 15.000, αριθμός ρεκόρ για τον σύλλογο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού Α.Ο:

Ξεπέρασε κάθε προηγούμενο η συμμετοχή του κόσμου του Παναθηναϊκού στην εγγραφή μελών και πλέον ο Σύλλογος αριθμεί πάνω από 15.000!

Οι φίλοι του τριφυλλιού κρατούν ψηλά τη σημαία και δείχνουν με κάθε τρόπο τη στήριξή τους προς τον Σύλλογο. Ο Παναθηναϊκός έφτασε τα 15.016 μέλη, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ και καταγράφεται ως ένα ιστορικό ορόσημο.

Πρόκειται για ένα ακόμη στοιχείο που δείχνει ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται στο έργο του Συλλόγου και θέλει να συνδράμει στην προσπάθεια. Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ευχαριστεί θερμά τους «αιώνια πιστούς» για τη στήριξη που δείχνουν στον Σύλλογο και τη μαζική εγγραφή μελών με την έναρξη της νέας σεζόν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κάρτα μέλους πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.pao1908.com/deltia-typoy/karta-melous-2026-2027/