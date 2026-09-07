Βάργκα: «Το χαμένο πέναλτι με τον ΟΦΗ μου έδωσε επιπλέον κίνητρο, είμαστε έτοιμοι για τη ΛΑΣΚ»

Ο Μπαρνάμπας Βάργκα ήταν αυτός που εκπροσώπησε τους παίκτες της ΑΕΚ στη συνέντευξη Τύπου, παραμονή του αγώνα με τη ΛΑΣΚ, τονίζοντας πως αυτός και οι συμπαίκτες του είναι έτοιμοι για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League.

Αναλυτικά όλα όσα είπε ο Μπάρναμπας Βάργκα:

Αν παίρνει ψυχολογία με τα σερί γκολ. Μετά το χαμένο πέναλτι στην Κρήτη αν τον πείσμωσε ή ήταν κακή στιγμή;

«Καλησπέρα. Ναι, νομίζω ειμαι σε καλή φόρμα. Αλλά αυτό μπορεί να το πούμε για όλη την ομάδα. Ολοι οι επιθετικοί έχουν βάλει πολλά γκολ. Το χαμένο πέναλτι έβαλε επιπλέον κίνητρο. Εχουν μπει πολλά γκολ. Είμαστε έτοιμοι για το αυριανό ματς».

Σε τι κατάσταση είναι η ομάδα;

«Ναι, είμαστε ανυπόμονοι. Χαιρόμαστε που μπήκαμε στη League Phase. Όλοι οι αγώνες είναι σπουδαίοι και δύσκολοι. Θέλουμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».

Για το ότι έχει παίξει στην Αυστρία;

«Φυσικά πολλά χρόνια έπαιζα μπάλα στην Αυστρία. Θέλω να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό».