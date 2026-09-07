Συμβούλιο στη Λίγκα για πρόγραμμα και τηλεοπτικά έσοδα

Συνεδριάζει την ερχόμενη Πέμπτη (10/9) με τηλεδιάσκεψη το Δ.Σ. της Super League.

Η ανακοίνωση του Συνεταιρισμού:

Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2026, στις 12:30, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:

1/ Ορισμός αγώνων 5ης έως και 16ης αγωνιστικής κανονικής περιόδου πρωταθλήματος Stoiximan Super League (ανδρών) αγωνιστικής περιόδου 2026-27.

2/ Πρώτη επικαιροποίηση του περιεχομένου, της διαδικασίας και των προϋποθέσεων άσκησης δικαιώματος αναβολής αγώνων του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League (ανδρών) αγωνιστικής περιόδου 2026-27, υπέρ των ΠΑΕ που συμμετέχουν στις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA.

3/ Εισήγηση προς την ΕΠΟ επί του σχεδίου νέου Κανονισμού Αδειοδότησης (έκδοσης 2026).

4/ Εμπορικά ζητήματα.

5/ Επί της αρχής αποφάσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League μέσω της συμμετοχής των ΠΑΕ - μελών του Συνεταιρισμού σε σύστημα κεντρικής διαχείρισης / ανακατανομής των τηλεοπτικών εσόδων.