Ο Ρόδρι γοήτευσε τους πάντες στο «Μεστάγια»

Το εγκώμιο του Ρόδρι έπλεξαν στην Ισπανία, με αφορμή το ντεμπούτο του 30χρονου με την Μπαρτσελόνα και την εκτός έδρας επιβλητική νίκη των «μπλαουγκράνα» με 5-0 επί της Βαλένθια.

Η Μπαρτσελόνα συνέτριψε τη Βαλένθια την Κυριακή στο «Μεστάγια» με 5-0, αλλά αυτή ήταν μια νίκη που λίγους εξέπληξε. Πρώτον, επειδή οι Καταλανοί παίζουν σε ανησυχητικά υψηλό επίπεδο ως τώρα και, κυρίως, επειδή αυτή η ομάδα της είναι εντυπωσιακή.

Αλλά την Κυριακή, όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στον Ρόδρι. Στην πρώτη εμφάνιση ως βασικός, ο αρχηγός της Εθνικής Ισπανίας επιβεβαίωσε ότι θα συμβάλει σημαντικά. Ως αμυντικός μέσος, βοήθησε στην ενίσχυση της αμυντικής γραμμής και στη συνέχεια έγινε η κύρια επιθετική απειλή της ομάδας, παίζοντας πάντα έξυπνα και με ακρίβεια.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε τον Ρόδρι στην ομάδα μας και μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα ότι όλα όσα κάνει με την μπάλα, όλα όσα κάνει στο γήπεδο, έχουν νόημα», δήλωσε ο Χάνσι Φλικ μετά τον αγώνα.

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ο καταλανικός τύπος είναι γοητευμένος. «Ο Ρόδρι, η μεταγραφή που η Μπάρτσα δεν ήξερε ότι χρειαζόταν», γράφει για παράδειγμα «Mundo Deportivo» σε ένα ιδιαίτερα επαινετικό άρθρο, το οποίο υπογραμμίζει επίσης το γεγονός ότι η ομάδα θα μπορεί να έχει λίγο περισσότερο έλεγχο στους αγώνες χάρη σε αυτόν.

«Ο Ρόδρι θάβει τις συζητήσεις εν ριπή οφθαλμού», εξηγεί η Sport, η οποία προσθέτει ότι «μπορεί να ανεβάσει το επίπεδο της ομάδας στις πιο δύσκολες μέρες, όπως στο Champions League».