Από τον Κολοσσό Ρόδου στην Πέζαρο ο Τέβιν Μακ

Μετά τις πολύ καλές του εμφανίσεις με τον Κολοσσό Ρόδου ο Τέβιν Μακ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ιταλία για λογαριασμό της Πεζάρο.

Στην Ιταλία μετακομίζει ο Τέβιν Μακ. Ο 30χρονος φόργουορντ (2,00μ.), που αγωνιζόταν στον Κολοσσό την περασμένη σεζόν ενώ έχει περάσει από Απόλλωνα Πάτρας και Καρδίτσα, υπέγραψε στην Πέζαρο.



Ο Αμερικανός άσος με την ομάδα της Ρόδου είχε τη σεζόν 2025/26 εξαιρετική παρουσία με 18,3 πόντους, 4,7 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ σε 30,3 λεπτά κατά μέσο όρο. ✍️ Tevin Mack completa il roster della CMT Orange Tools Pesaro!! 💥🔥🚀💪🏀

👉 https://t.co/KN3uLiL4k2 🤍❤️ #WelcomeTevin pic.twitter.com/3keI80vAn4 — VL Pesaro Basket (@VLPesaro) September 7, 2026