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Από τον Κολοσσό Ρόδου στην Πέζαρο ο Τέβιν Μακ

Μπάσκετ
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Μετά τις πολύ καλές του εμφανίσεις με τον Κολοσσό Ρόδου ο Τέβιν Μακ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ιταλία για λογαριασμό της Πεζάρο.

Στην Ιταλία μετακομίζει ο Τέβιν Μακ. Ο 30χρονος φόργουορντ (2,00μ.), που αγωνιζόταν στον Κολοσσό την περασμένη σεζόν ενώ έχει περάσει από Απόλλωνα Πάτρας και Καρδίτσα, υπέγραψε στην Πέζαρο.

Ο Αμερικανός άσος με την ομάδα της Ρόδου είχε τη σεζόν 2025/26 εξαιρετική παρουσία με 18,3 πόντους, 4,7 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ σε 30,3 λεπτά κατά μέσο όρο.

Από τον Κολοσσό Ρόδου στην Πέζαρο ο Τέβιν Μακ