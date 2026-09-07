Τσιτσιπάς στο SDNA: «Θέλω να συνεχίσω έτσι»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θεωρεί ότι η πορεία του στη Νέα Υόρκη μπορεί να του δώσει ώθηση μέχρι το τέλος της σεζόν. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας μπορεί να γνώρισε απογοητευτική ήττα από τον Μπεν Σέλτον στους «16», όμως στα προηγούμενα ματς του στη διοργάνωση θύμισε τον καλό του εαυτό και έδειξε έτοιμος για αντεπίθεση!

Λίγο μετά την ολοκλήρωση της πορείας του στο US Open, μίλησε στο SDNA: «Έχω πάρει καλές νίκες και νομίζω έχω να μάθω πολλά από αυτά τα ματς που έπαιξα τις προηγούμενες ημέρες. Μου δίνει ώθηση ώστε να μπορέσω να βγω στα επόμενα τουρνουά και να έχω κάτι παρόμοιο από πλευράς επίδοσης. Το σκεφτόμουν σήμερα, έχω κάνει καλές νίκες και θέλω να συνεχίσω με τον ίδιο τρόπο. Θα έχω ευκαιρίες στους επόμενες μήνες να παίξω τουρνουά και θέλω να δημιουργήσω κάτι νέο, κάτι καινούριο, σαν ένα μικρό comeback. Και το καλό είναι ότι πέρυσι δεν έπαιξα αυτή την περίοδο καθόλου, οπότε δεν έχω να υπερασπιστώ βαθμούς».

Σχολίασε και την επιστροφή του στο Arthur Ashe: «Με συγκινεί, νιώθω ευχαρίστηση το ότι ξαναβρίσκομαι σε τέτοια γήπεδα. Εξάλλου είναι και εκεί που θες να βρίσκεσαι ως τενίστας. Είναι ο λόγος που προπονείσαι και εξασκείς το επάγγελμα τόσο σκληρά, ώστε να μπορείς να φτάσεις σε σημείο να παίζεις στα μεγαλύτερα γήπεδα του κόσμου. Για μένα είναι ένα καλό επίτευγμα το να μπορέσω να ξαναβρεθώ εκεί έξω».

Μίλησε και για τα μέλη του τιμ του: «Το να έχω την ομάδα μου και όλους οι οποίοι με υποστηρίζουν σε καθημερινή βάση, στο box μου, μου δίνει ευχαρίστηση. Αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι ήταν και στα χειρότερά μου και στα καλύτερα μου και ήταν πάντα δίπλα μου. Νιώθω μπολύ ωραία που μπορώ να το μοιραστώ αυτό με εκείνους και επίσης που μπορώ να παίζω επιτέλους για τον εαυτό μου. Νιώθω ότι κάνω ακριβώς αυτό που πάντα ήθελα να κάνω».

Με την πορεία του στη Νέα Υόρκη, θα βελτιωθεί και η βαθμολογική του θέση: «Δεν έχω κοιτάξει τη λίστα, αλλά ξέρω ότι τέτοια αποτελέσματα σε φέρνουν πιο ψηλά στη βαθμολογία. Πέρυσι, άλλωστε, είχα φτάσει μέχρι το τον δεύτερο γύρο. Γνωρίζω ότι οι επόμενες εβδομάδες είναι πολύ καθοριστικές ώστε να μπορέσω να ανεβάσω λίγο ακόμα το ranking και να μου δοθεί ευκαιρία πάλι να είμαι seeded στα Grand Slam».

Από εδώ και πέρα, ο Στέφανος, λογικά, θα αγωνιστεί στο Davis Cup με την εθνική ομάδα και θα ακολουθήσει το ασιατικό swing με Τόκιο και Σανγκάη, πριν αρχίσει η ευρωπαϊκή indoor season.