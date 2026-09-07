Μαρούσι: Αποχώρησε από τη θέση του γενικού διευθυντή ο Κώτσης

Ο Κώστας Κώτσης παραιτήθηκε από τη θέση του γενικού διευθυντή της ΚΑΕ Αμαρουσίου, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους.

Την αποχώρηση του από την θέση του γενικού διευθυντή της ΚΑΕ Αμαρουσίου, ανακοίνωσε για προσωπικούς λόγους ο Κώστας Κώτσης. Ο πολύπειρος παράγοντας, που έχει εργαστεί σε ανάλογες θέσεις μεταξύ άλλων στην ΑΕΚ, το Περιστέρι και την Εθνική ομάδα, έγινε πέρσι ο πρώτος Ευρωπαίος που αναλαμβάνει τέτοιο πόστο σε ομάδα του πρωταθλήματος Ιαπωνίας. Είχε προσληφθεί από το Μαρούσι μόλις τον Ιούνιο.



«Κάποια πράγματα δεν έρχονται όπως τα περιμένεις στη ζωή. Αυτό συνέβη και με τη σχέση μου με το Μαρούσι. Για προσωπικούς λόγους θα πρέπει να αποχωρήσω από την ομάδα. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, κ. Δήμο Στασινόπουλο για την εμπιστοσύνη του και όλους όσοι συνεργαστήκαμε μέχρι και σήμερα στην καθημερινότητα της ομάδας. Θα συνεχίσω να παρακολουθώ το Μαρούσι ως φίλαθλος και εύχομαι τα καλύτερα στην προσεχή αγωνιστική περίοδο», αναφέρει σε δήλωσή του.