Kαμία αναφορά του Ουόκαπ στον Ολυμπιακό: «Θα είνα μία όμορφη διαδρομή - Eίμαι ενθουσιασμένος» (vid)

Ο Τόμας Ουόκαπ έστειλε το πρώτο του μήνυμα ως παίκτης της Ντουμπάι BC, δηλώνοντας ενθουσιασμένος για το νέο αυτό βήμα στην καριέρα του, χωρίς να κάνει αναφορά στον Ολυμπιακό

Ο Τόμας Ουόκαπ αποτελεί και επίσημα παίκτης της Ντουμπάι BC, με τον Ολυμπιακό να ανακοινώνει αρχικά το τέλος της συνεργασίας του με τον Τεξανό γκαρντ.

Πλέον ο Ουόκαπ μετακομίζει στα Εμιράτα με «χρυσό« συμβόλαιο, με τον 33χρονο γκαρντ να υπογράφει για τρία χρόνια με την ομάδα από την Αραβία.

Ο Τόμας Ουόκαπ έστειλε το πρώτο του μήνυμα στον κόσμο της ομάδα μέσω των social media, δηλώνοντας ανυπόμονος και ενθουσιασμένος, χωρίς να κάνει αναφορά στους «ερυθρόλευκους».

Αναλυτικά, το πρώτο μήνυμα του Τόμας Oυόκαπ:

«Γεια σας, οικογένεια της Dubai BC. Είμαι ο Τόμας Ουόκαπ. Είμαι ενθουσιασμένος που έρχομαι στην ομάδα. Ανυπομονώ να συναντήσω τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές, αλλά κυρίως εσάς, τους φιλάθλους. Θα είναι μία όμορφη διαδρομή παρέα. Τα λέμε σύντομα».