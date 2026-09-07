«Τριάρα» στον ΠΑΟΚ και για την Κ19 του Παναθηναϊκού

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Νεμπή, που πέτυχε δύο γκολ, η Κ19 του Παναθηναϊκού επικράτησε με 3-1 επί του ΠΑΟΚ για την 3η αγωνιστική του Πρωταθλήματος.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε πάρα πολύ καλά στο ματς και άνοιξε το σκορ στο 4ο λεπτό με πλασέ του Νεμπή, από ασίστ του Θεοχάρη. Μετά από 9 λεπτά ο Σίμνοβετς έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του από την εκτέλεση κόρνερ του Ιωάννου, ενώ στο 18’ ο Ιωάννου έβγαλε την κάθετη στον Νεμπή κι αυτός διαμόρφωσε το 3-0.

Στο δεύτερο μέρος ο ΠΑΟΚ ανέβασε την απόδοσή του και μείωσε με τον Κυριαζίδη στο 49’, έπειτα από ασίστ του Γραββάνη. Ο δημιουργός του γκολ σημάδεψε στο 59’ το δοκάρι, ενώ στο 67’ κέρδισε πέναλτι, αλλά ο Γείτονας απέκρουσε την εκτέλεση του Αρετή και διατήρησε το 3-1 μέχρι το σφύριγμα της λήξης.

Οι «πράσινοι» λοιπόν έφτασαν τους 6 βαθμούς μετά από 2 αγωνιστικές, ενώ ο ΠΑΟΚ έμεινε στους 0.

Παναθηναϊκός: Γείτονας, Χαντζάρας (84΄ Καλμπουρτζής), Τζούνιορ, Λάβδας, Τσίγκας, Θεοχάρης (84΄ Κουμουκέλης), Τερζής (62΄ Καραγκούνης), Πετούσης, Νεμπής, Ιωάννου (84΄ Μπαζούκης), Αργυρόπουλος (55΄ Κάουα).

ΠΑΟΚ: Μπελερής, Σίμνοβετς, Τσιάλης, Αυγητίδης, Κυριαζίδης (84′ Τοπαλίδης), Κάνιος, Χαλδέζος, Γκιόκα, Σούβλατζης (46′ Γραββάνης), Τουρσουνίδης (46′ Ματέρα), Αρετής (78′ Κρομμύδας).