ΒΟΑΚ: Λύθηκε το μυστήριο με το Ι.Χ στη θάλασσα - Είναι το όχημα που έκανε τη δολοφονική προσπέραση

Λύθηκε το μυστήριο γύρω από το αυτοκίνητο που κατέληξε μέσα στη θάλασσα στην απόκρημνη παραλία του Αγίου Αντωνίου, στη Νεάπολη Κρήτης, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, πρόκειται για το αυτοκίνητο που πριν από μερικές ημέρες είχε εμπλακεί σε επικίνδυνους και παράνομους ελιγμούς στον ΒΟΑΚ, με τον οδηγό του να σπάζει μάλιστα διαχωριστικά κολωνάκια προκειμένου να κάνει προσπέραση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ το αυτοκίνητο οδηγούσε ένας 16χρονος, ενώ επέβαιναν ακόμα τρία άτομα. Συνολικά για την υπόθεση αλλά και για άλλες παραβάσεις έχουν συλληφθεί ο 16χρονος, ο πατέρας του, ο παππούς του αλλά και ένας φίλος του τελευταίου. Το αυτοκίνητο φέρεται να ανήκε στον φίλο του παππού και υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, το όχημα βρέθηκε να οδηγεί ο ανήλικος εγγονός.



Ρεπορτάζ του Cretalive.gr πριν από μερικές ημέρες ανέφερε πως οι Αρχές θεωρούσαν πολύ πιθανό να έριξαν επίτηδες το αυτοκίνητο στην θάλασσα προκειμένου να μην εντοπιστεί, καθώς επρόκειτο για το «περίφημο» αμάξι που έκανε τους επικίνδυνους ελιγμούς.

Επίσης η ΕΛ.ΑΣ είχε ήδη υποψίες περί της ιδιοκτησίας του οχήματος αλλά ήθελαν να είναι σίγουροι πριν τις σημερινές επιχειρήσεις. Την προανάκριση της υπόθεσης διενεργεί η Τροχαία ΒΟΑΚ.

Πηγή: newsbomb.gr