Ανακοίνωσε την αποστολή για Καραϊσκάκη ο Βόλος

Tην αποστολή του Βόλου για το αυριανό παιχνίδι Κυπέλλου (21:45) στο Καραϊσκάκη κόντρα στον Ολυμπιακό, ανακοίνωσε ο Κώστας Μπράτσος με 19 ποδοσφαιριστές να συμπεριλαμβάνονται στην αποστολή.

Ματς το οποίο είναι προγραμματισμένο για την Τρίτη το βράδυ, στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», για την 2η αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, τρεις μονάχα ημέρες μετά τη συνάντηση των δύο ομάδων για την Super League και το μεταξύ τους 1-1.

Στην διάθεση του προπονητή της ομάδας από την Μαγνησία βρίσκονται: Κοσέλεφ, Γεροφωκάς, Μύγας, Ες Σαουμπί, Κάργας, Ατζιάκουα, Λυκουρίνος, Τσοκάνης, Φάμπιο, Γκαραβέλας, Κόμπα, Γρόσδης, Βαϊνόπουλος, Ρεγκίς, Φουρτάδο, Τζόκα, Λάμπρου, Γκονζάλες και Χαραλαμπόγλου.