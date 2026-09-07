Μεξικό: 10 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από πυροτεχνήματα και έκρηξη σε πανηγύρι

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και άλλοι περίπου 60 τραυματίστηκαν από έκρηξη πυροτεχνημάτων σε εκκλησία του Μεξικού, εν μέσω εορτασμών για τον πολιούχο τους.

Η τραγωδία εκτυλίχτηκε προχθές, Σάββατο (5/9), το βράδυ τοπική ώρα (πρωί Κυριακής στην Ελλάδα) στην κοινότητα Σάντα Μαρία Καντσεντά, στην πολιτεία του Μεξικού, όταν πυροτεχνήματα έβαλαν φωτιά σε κτίριο της ενορίας που χρησιμοποιείτο ως αποθήκη, με αποτέλεσμα να πυροδοτηθούν εκρηκτικά μέσα σε αυτό, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με βίντεο, η έκρηξη έγινε καθώς δεκάδες άνθρωποι γιόρταζαν μπροστά στην εκκλησία την πυρπόληση παραδοσιακού «ταύρου», φορτωμένου πυροτεχνήματα, που έφεραν κάτοικοι πάνω σε κάρο.

Έπειτα από πελώρια έκρηξη, εξαπλώθηκε φωτιά στην πλατεία της κοινότητας και συμμετέχοντες στη γιορτή τράπηκαν σε φυγή πανικόβλητοι για να σωθούν από τις φλόγες.

Πηγή: Ethnos.gr