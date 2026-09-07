Καβάλα: Αναγκαστική προσγείωση πυροσβεστικού ελικοπτέρου - Ζημιά σε έλικα

Σε αναγκαστική προσγείωση προχώρησε ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο στην Καβάλα, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης φωτιάς στο Ελαιοχώρι του Δήμου Παγγαίου.

Το ελικόπτερο, το οποίο επιχειρούσε εναερίως για την κατάσβεση της φωτιάς, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε γήπεδο ποδοσφαίρου της περιοχής για λόγους ασφαλείας, καθώς προέκυψε υποψία βλάβης στον έλικα.

Σύμφωνα με το kavalapost.gr, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο έλικας να ήρθε σε επαφή με κλαδιά δέντρου κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων. Φωτογραφία που έχει δημοσιοποιηθεί από το ελικόπτερο δείχνει εμφανή φθορά στο άκρο πτερυγίου του έλικα, χωρίς ωστόσο από την εικόνα και μόνο να μπορεί να εξακριβωθεί ο τρόπος με τον οποίο προκλήθηκε.

Μετά τη διαπίστωση του προβλήματος, το πλήρωμα προχώρησε στην προσγείωση του ελικοπτέρου στο γήπεδο του Ελαιοχωρίου, προκειμένου να μην υπάρξει οποιοσδήποτε περαιτέρω κίνδυνος και να ελεγχθεί το εναέριο μέσο. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμό μέλους του πληρώματος.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή, για την οποία έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Για τις ανάγκες των εναέριων μέσων, μάλιστα, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας έχει απαγορεύσει από τις 11:00 και μέχρι νεωτέρας την κολύμβηση, τη διέλευση σκαφών και κάθε αλιευτική ή ψυχαγωγική δραστηριότητα σε καθορισμένη θαλάσσια ζώνη της Παραλίας Ελαιοχωρίου, ώστε να πραγματοποιούνται με ασφάλεια οι υδροληψίες.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η ζημιά στο ελικόπτερο μένει να αποσαφηνιστούν.

Πηγή: Ethnos.gr