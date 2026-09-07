Παναθηναϊκόν: Το νέο free press που έκλεψε τις εντυπώσεις στο ΟΑΚΑ

Ένα νέο, καινοτόμο εκδοτικό εγχείρημα συνοδεύει από την Κυριακή 6 Οκτωβρίου την εμπειρία των αγώνων του Παναθηναϊκού στο Πρωτάθλημα της Super League και σε εκείνους του Conference League στο ΟΑΚΑ.

Πρόκειται για το «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΝ», ένα σύγχρονο free-press έντυπο που, αρχής γενομένης στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (6/9), διανέμεται δωρεάν στους φιλάθλους στις θύρες του ΟΑΚΑ.

Με ρεπορτάζ, απόψεις, αναλύσεις, αποκλειστικότητες και εκπλήξεις στο περιεχόμενό του, το «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΝ» δεν είναι match program — είναι μια ανεξάρτητη περιοδική έκδοση και έχει και αυτό τη δική του δυνατή σύνθεση. Την αποτελούν μια ομάδα αξιόπιστων δημοσιογράφων, που έχουν συνδέσει την πορεία και την καθημερινότητά τους με τον Παναθηναϊκό, καθώς επίσης και επιδραστικοί φίλαθλοι, οι οποίοι αφηγούνται τις δικές τους συναρπαστικές ιστορίες.

Το «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΝ» είναι free-press αλλά έχει ουσιαστική αξία. Αποστολή του είναι να θυμίζει στους παλαιότερους, να μαθαίνει στους νεότερους, αλλά και να καταγράφει ό,τι έχει σημασία στα εντός έδρας παιχνίδια του Παναθηναϊκού.

Είναι η πρώτη φορά που ένα εκδοτικό εγχείρημα έρχεται να επεκτείνει την εμπειρία του αγώνα στο γήπεδο αλλά και πέρα από αυτό. Την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου κυκλοφορεί το 2ο τεύχος στον αγώνα με την Κηφισιά και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου το 3ο τεύχος στον αγώνα με τον Παναιτωλικό.

Στο 1ο τεύχος του ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΝ, ο Στέφαν ντε Φράι παραχωρεί στη Φεβρωνία Παντελή την πρώτη μεγάλη συνέντευξή του ως αρχηγός της ομάδας. Μιλάει για το πώς πείστηκε να έρθει στο Τριφύλλι, αποκαλύπτει τις εντυπώσεις του από τον τεχνικό, Τζέικομπ Νίστρουπ, αλλά και από το γήπεδο του Βοτανικού, εκφράζει την «αδυναμία» του στον έτερο των αρχηγών, Νταβίντ Καλάμπρια, εξηγεί πώς το πιάνο τον κάνει καλύτερο ως ποδοσφαιριστή.

To «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΝ» είναι ένα εγχείρημα της εταιρείας FROMNOW CREATIVE MEDIA.