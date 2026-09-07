Κίνηση για το μέλλον για τον Ηρακλή: Πήρε τον 15χρονο Μπαλοδήμο

Κίνηση για το μέλλον για τον Ηρακλή, που ανακοίνωσε την απόκτηση του 15χρονου Χαράλαμπου Μπαλοδήμου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Ηρακλής, επενδύοντας στο μέλλον, ανακοινώνει τη συμφωνία με τον Χαράλαμπο Μπαλοδήμο και ευχαριστεί το ΣΑΑΚ Ανατόλια για τη συνεργασία και την παραχώρηση του παίκτη στην ομάδα μας.

Ο Χαράλαμπος Μπαλοδήμος γεννήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου του 2011 στη Θεσσαλονίκη. Έχει ύψος 1,91 μ. και αγωνίζεται στις θέσεις των guards. Από το 2010 μέχρι και την περυσινή σεζόν αγωνίστηκε στο ΣΑΑΚ Ανατόλια. Το καλοκαίρι κλήθηκε στην Εθνική Παμπαίδων, με την οποία συμμετείχε σε τουρνουά.

Την περυσινή σεζόν ήταν πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος Παίδων της Ένωσης Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλονίκης και μέλος της καλύτερης πεντάδας, καθώς και πρώτος σκόρερ στο τουρνουά Ενώσεων, όπου η ομάδα της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. κατέκτησε την πρώτη θέση.

O 15χρονος παίκτης συμμετέχει σε προπονήσεις της ανδρικής ομάδας του Ηρακλή, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου».