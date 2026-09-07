Αποσύρεται από τη μάχη για τα χρηματικά έπαθλα ο Αλκαράθ

Ένα σοβαρό πλήγμα δέχτηκε η ομάδα των τοπ παικτών που διεκδικούν μεγαλύτερο μερίδιο από τα έσοδα των Grand Slams.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times, ο Κάρλος Αλκαράθ αποχώρησε από το «μέτωπο», αποφασισμένος να επικεντρωθεί περισσότερο στο ζήτημα του προγράμματος και στον αριθμό των τουρνουά που θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια της σεζόν, ένα θέμα για το οποίο έχει ήδη εκφράσει τον προβληματισμό του στο παρελθόν.

Στο συγκεκριμένο «κίνημα» μετέχουν, μεταξύ πολλών άλλων, οι Γιάνικ Σίνερ, Αρίνα Σαμπαλένλα και Κόκο Γκοφ, ενώ αποστασιοποιημένος φαίνεται ότι είναι ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Στο μεταξύ, ο Κάρλος αποφάσισε σήμερα να μην προπονηθεί εν όψει του προημιτελικού του στη Νέα Υόρκη και να κάνει... τουρισμό στη Νέα Υόρκη!