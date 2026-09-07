Νεκρός ποδηλάτης και 5 τραυματίες σε τρομακτικό τροχαίο στον Πύργο

Πρόκειται για ποδηλάτη ο οποίος παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του.

Ένας νεκρός και πέντε τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός του τροχαίου που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (7/9) στη διασταύρωση του Λαμπετίου στον Πύργο.

Όπως αναφέρει το patrisnews.com, το δυστύχημα σημειώθηκε όταν όχημα που που κινούνταν από την περιοχή του Λαμπετίου επιχείρησε να διασχίσει κάθετα την Εθνική Οδό Πατρών-Πύργου με αποτέλεσμα να συγκρουστεί πλαγιομετωπικά με αυτοκίνητο που είχε κατεύθυνση από τον Πύργο προς την Αρχαία Ολυμπία.

Στο δυστύχημα ενεπλάκη και ποδηλάτης, ο οποίος παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα σοβαρά τραύματα που υπέστη.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ακόμη πέντε άτομα, τα οποία διακομίστηκαν για ιατρική φροντίδα.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο ενεπλάκη ο ποδηλάτης, διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Πηγή: Newsbomb.gr