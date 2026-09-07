Ζιγιού Ζανγκ: Μία μοναδική παίκτρια, σε μία μοναδική πορεία

Λίγες παίκτριες μπορούν να τραβήξουν αμέσως την προσοχή όπως η έφηβη Ζανγκ Ζιγιού από την Κίνα με ύψος 2,23 μ., η οποία δεσπόζει απέναντι στις αντιπάλους της στο ντεμπούτο της στο Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ Γυναικών της FIBA 2026.

Η εντυπωσιακά ψηλή Ζανγκ είναι ένα από τα ανερχόμενα αστέρια του παγκοσμίου γυναικείου μπάσκετ συνεχίζοντας την μπασκετική διαδρομή της – μια διαδρομή που την εκτόξευσε στο προσκήνιο μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Το ντεμπούτο

Η Ζανγκ μπήκε για πρώτη φορά στα ραντάρ του μπασκετικού κόσμου όταν αναδείχθηκε MVP στο Κύπελλο Ασίας Γυναικών U18 της FIBA, μόλις πριν από δύο χρόνια.

Τα βίντεο με το ύψος και την κυριαρχία της έγιναν viral, ενώ οι φίλαθλοι που παρακολούθησαν τη διοργάνωση έμειναν να αναλογίζονται ορισμένους αριθμούς που προκαλούσαν δέος. Η Ζανγκ ολοκλήρωσε τη διοργάνωση με έναν εντυπωσιακό μέσο όρο αξιολόγησης 42,8, καταγράφοντας 35,0 πόντους και 12,8 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Το κάρφωμα

Στη συνέχεια τράβηξε ακόμη περισσότερο την προσοχή, όταν έγινε η πρώτη Κινέζα παίκτρια που κάρφωσε σε επίσημο αγώνα.

Αφού προωθήθηκε αμέσως στην εθνική γυναικών, όσοι αμφέβαλαν για αυτή αναγκάστηκαν να πάρουν πίσω τα λόγια τους. Η Ζανγκ έκανε το ντεμπούτο της στο Κύπελλο Ασίας Γυναικών της FIBA 2025 και σημείωσε περισσότερους από 15 πόντους ανά αγώνα.

Στη συνέχεια εντυπωσίασε στα Προκριματικά Τουρνουά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ Γυναικών, τον περασμένο Μάρτιο. Μπήκε στο παρκέ και έλαμψε, προς μεγάλη χαρά του κοινού της Γουχάν.

Το κορίτσι πίσω από την παίκτρια

Εάν δεν έχετε παρακολουθήσει ακόμη αυτό το ντοκιμαντέρ που δημιούργησε η FIBA Media για εκείνη και κυκλοφόρησε λίγο πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών, αυτά θα είναι τα δέκα λεπτά της εβδομάδας σας που θα έχουν αξιοποιηθεί καλύτερα.

Αυτό έκανε ακόμη περισσότερους ανθρώπους να αντιληφθούν τις δυνατότητές της και προσέλκυσε ακόμη περισσότερους περίεργους φιλάθλους – όχι μόνο μέσα στους μπασκετικούς κύκλους, αλλά πολύ πέρα από αυτούς.

Το νεαρό της ηλικίας της Ζανγκ αποτυπώθηκε και στα λόγια της Χαν Σου, μιας συμπαίκτριάς της στην εθνική γυναικών, η οποία γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει να είσαι ένα νεαρό και ψηλό μπασκετικό φαινόμενο.

«Είναι ένα νεαρό κορίτσι», δήλωσε η Χαν στη συνέντευξη Τύπου μετά τη συναρπαστική νίκη της Κίνας στην παράταση απέναντι στην Τσεχία. «Στη ζωή, είναι απλώς ένα μικρό κορίτσι και αυτός είναι ο πρώτος της αγώνας με την εθνική ομάδα σε επίπεδο Παγκοσμίου Κυπέλλου.

«Για εκείνη είναι κάτι πολύ ξεχωριστό και δύσκολο . Ολες μας το γνωρίζουμε. Πάντα δίνει τον καλύτερό της εαυτό».

Το Παγκόσμιο Κύπελλο

Αυτή η τάση κορυφώθηκε όταν έφτασε στο Βερολίνο και πραγματοποίησε την πρώτη της εμφάνιση σε Παγκόσμιο Κύπελλο, σε μια αναμέτρηση απέναντι στις ΗΠΑ.

Καθώς οι φίλαθλοι συντονίστηκαν για να παρακολουθήσουν τη συναρπαστική νέα γενιά των ΗΠΑ, με την Κέιτλιν Κλαρκ, την Πέιτζ Μπούκερς και την Έιντζελ Ρις, όσοι δεν γνώριζαν προηγουμένως τη Ζανγκ βρέθηκαν να παρακολουθούν την πιο ξεχωριστή παίκτρια που έχει δει ποτέ το γυναικείο μπάσκετ.

«Νομίζω ότι είναι μια υπέροχη παίκτρια και βλέπει κανείς πόσο νέα είναι. Είναι φανερό ότι ακόμη εξελίσσεται και μαθαίνει» είπε η Κέιτλιν Κλαρκ για αυτή.

Παρότι το εκπληκτικό ύψος της είναι αυτό που, όπως γίνεται κατανοητό, αιχμαλωτίζει το ενδιαφέρον των περισσότερων ανθρώπων, η Ζανγκ διαθέτει επίσης ταλέντο και ξέρει να παίζει το άθλημα. Το απαλό τελείωμά της κοντά στο καλάθι και η διαρκώς αναπτυσσόμενη μπασκετική της αντίληψη τη βοηθούν να βρει τη θέση της σε παγκόσμιο επίπεδο, έστω κι αν ακόμα δοκιμάζει τον εαυτό της.

Στο ντεμπούτο της κόντρα στις ΗΠΑ, είχε 13 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 μπλοκ

Οι έπαινοι

Η Κέιτλιν Κλαρκ έσπευσε να επαινέσει τη Ζανγκ μετά τον εναρκτήριο αγώνα και, ίσως το σημαντικότερο απ’ όλα, υπενθύμισε σε όλους ότι εξακολουθεί να είναι νέα και να εξελίσσεται.

«Αυτό ήταν ένα διαφορετικό είδος αγώνα μπάσκετ από οποιονδήποτε έχω πιθανότατα παίξει σε ολόκληρη τη ζωή μου», δήλωσε η Κλαρκ.

«Το γεγονός ότι βρίσκεται σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο και αντιμετωπίζει τις κορυφαίες παίκτριες μόνο να τη βοηθήσει μπορεί».

«Δεν έχω παίξει ποτέ απέναντι σε μια γυναίκα με τέτοιο μέγεθος και, προφανώς, μας δημιούργησε ορισμένες δυσκολίες. Νομίζω ότι είναι μια υπέροχη παίκτρια και βλέπει κανείς πόσο νέα είναι.

«Είναι φανερό ότι ακόμη εξελίσσεται και μαθαίνει πώς να παίζει και πώς να αξιοποιεί το πλεονέκτημά της, που είναι το ύψος της. Δεν υπάρχουν πολλά που μπορείς να κάνεις για να τη σταματήσεις όταν φτάσει πολύ κοντά στο καλάθι. Θεωρώ επίσης ότι ήταν πραγματικά αποτελεσματική από τη γραμμή των ελευθέρων βολών. Νομίζω ότι διαθέτει πολλά περιθώρια εξέλιξης», πρόσθεσε η Κλαρκ.

«Εξακολουθεί να είναι μια πολύ νεαρή παίκτρια, όμως το να βρίσκεται σε τόσο μικρή ηλικία σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο και να αντιμετωπίζει τις κορυφαίες παίκτριες μόνο να τη βοηθήσει μπορεί να συνεχίσει να εξελίσσεται. Επομένως, πιστεύω ότι, εάν συνεχίσει να αναπτύσσεται, τότε σίγουρα υπάρχει χώρος για εκείνη».