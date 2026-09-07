Μουζακίτης: «Χαρούμενος που είμαι στη Χαλ με τον Τζολάκη - Ήρθα για να μάθω τα πάντα για το ποδόσφαιρο»

Ο Χρήστος Μουζακίτης μίλησε για πρώτη φορά ως παίκτης της Χαλ και αναφέρθηκε στον Τζολάκη, με τον οποίο είναι ξανά συμπαίκτες και στον ανταγωνισμό που πρόκειται να συναντήσει.

Τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της Χαλ έκανε ο Χρήστος Μουζακίτης και μεταξύ άλλων δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του που θα είναι συμπαίκτης ξανά με τον Κωνσταντή Τζολάκη.

Παράλληλα, ο διεθνής χαφ αναφέρθηκε και στον ανταγωνισμό που θα βρει στη θέση του στην ομάδα της Αγγλίας, δηλώνοντας πως είναι έτοιμος για αυτό.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:



Γνωρίζεις τον Κωνσταντή Τζολάκη επειδή τον είχες συμπαίκτη στον Ολυμπιακό, ανυπομονείς να παίξεις ξανά μαζί του:



«Ναι φυσικά, ο Τζολάκης δεν είναι απλά ένας συμπαίκτης, είναι φίλος. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ μαζί του».



Για τους φιλάθλους που δεν σε έχουν δει να αγωνίζεσαι μπορείς να σε περιγράψεις ως παίκτης:



«Η αλήθεια είναι πως δεν θέλω να λέω πολλά λόγια για τον εαυτό μου. Οι φίλαθλοι θα με δουν στο γήπεδο».



Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός στις θέσεις του κέντρου, είσαι έτοιμος γι’ αυτό και να μάθεις επίσης από τους άλλους παίκτες:



«Ναι είμαι έτοιμος, γι’ αυτό ήρθα εδώ για να μάθω τα πάντα για το ποδόσφαιρο, να εξελιχθώ και να δουλεύω ώστε να γίνομαι καλύτερος».