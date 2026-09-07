Πρεμιέρα με «τρίποντο» για Athens Καλλιθέα, δυνατές συγκινήσεις στο ματς της Σύρου

Ιδανική πρεμιέρα για την Athens Καλλιθέα στο πρωτάθλημα της Superbet League 2, με νίκη απέναντι στην αξιόμαχη Νίκη Βόλου (2-1). Χορταστικό και το άλλο ματς, ανάμεσα στον Απόλλωνα Καλαμαριάς που τελείωσε ισόπαλο με αρκετές συγκινήσεις (2-2).

Ο Μανιάς δεν... λάθεψε από την άσπρη βούλα για την Καλλιθέα, βάζοντας την μπροστά στο σκορ μόλις στο 4ο λεπτό και λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους, οι γηπεδούχοι βρήκαν και δεύτερο γκολ, διαμορφώνοντας το 2-0 σε καθοριστικότατο χρονικό σημείο.

Η Νίκη Βόλου κατάφερε να μειώσει στο 59ο, εκμεταλλευόμενη στατική φάση με τον Πασαλίδη, πίεσε στη συνέχεια για την ισοφάριση, με το 2-1 να διατηρείται ως το τελευταίο σφύριγμα, παρά το γεγονός πως ο ίδιος ποδοσφαιριστής βρήκε ξανά δίχτυα λίγο αργότερα, με το τέρμα να ακυρώνεται ωστόσο για φάουλ.

Στη Σύρο, η πρεμιέρα της Superbet League 2 είχε έντονες συγκινήσεις με την τοπική Ελλάς να ανοίγει νωρίς το σκορ και τον Απόλλωνα να... απαντάει με δύο γκολ-ανατροπής, πριν οι γηπεδούχοι ξαναφέρουν το ματς στα ίσια, για το τελικό 2-2.

Αναλυτικά:

Σάββατο 5/9

Πανθρακικός-ΠΑΣ Πύργος 0-0

Κυριακή 6/9

Πανιώνιος-Αστέρας B AKTOR 2-0

(22', 40' Μάναλης)

ΑΕΛ Novibet-Αναγέννηση Καρδίτσας 1-1

(61' Καμπετσής - 50' Εντιαγέ)

Νέστος Χρυσούπολης-Ζάκυνθος 1-1

(80' Σαπουντζής - 68' Μπαστακός)



Δευτέρα 7/9

Μαρκό-Πανσερραϊκός 1-0

(48' πεν. Ελ Αραμπί)

Ελλάς Σύρου-Απόλλων Καλαμαριάς 2-2

(7' Οτσοβέτσι, 85' Μπάμπης - 22' Τσαπακίδης, 76' Καραμπέρης)

Athens Kallithea-Νίκη Βόλου 2-1

(4' πέν. Μανιάς, 44' αυτ. Γκαραβέλης - 60' Πασαλίδης)



Τετάρτη 9/9

ΠΑΟΚ Β-Ολυμπιακός Β (16:00)



Eπόμενη αγωνιστική:



Πανσερραϊκός-Αστέρας Β AKTOR

Πανιώνιος-Απόλλων Καλαμαριάς

Μαρκό-Athens Kallithea

Ελλάς Σύρου-Αναγέννηση Καρδίτσας

Νίκη Βόλου-Ολυμπιακός Β

ΑΕΛ Novibet-Ζάκυνθος

Πανθρακικός-ΠΑΟΚ B

Νέστος Χρυσούπολης-ΠΑΣ Πύργος