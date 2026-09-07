Αντωνόπουλος: «Πρέπει να αλλάξουμε την κατάσταση στον Αστέρα, να γυρίσει ο διακόπτης»

Ο τεχνικός του Αστέρα Γιώργος Αντωνόπουλος δήλωσε ότι δεν πρέπει να είναι ικανοποιημένος ούτε ο ίδιος, ούτε οι παίκτες του μετά την ήττα από τον Ηρακλή.

Ο Αστέρας Aktor γνώρισε την ήττα από τον Ηρακλή και έμεινε στο «μηδέν» μετά την τρίτη αγωνιστική.

Ο τεχνικός των Αρκάδων Γιώργος Αντωνόπουλος δήλωσε ότι δεν πρέπει να είναι ικανοποιημένος ούτε ο ίδιος, ούτε οι παίκτες του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Δεν ξεκινήσαμε καλά, βρεθήκαμε πίσω στο σκορ και έπρεπε να τρέξουμε, να προλάβουμε. Είχαμε κλείσει τον αντίπαλο στο δικό του αμυντικό τρίτο, είχαμε πει ότι πρέπει να φέρουμε τη μπάλα μέσα στην περιοχή και να διεκδικήσουμε και από απευθείας σέντρες και από δεύτερες μπάλες, δυστυχώς δεν πήγε καλά. Δημιουργήσαμε κάποιες καταστάσεις, δυστυχώς στο τελευταίο κομμάτι δυσκολευόμαστε στα τελευταία υπομονή, λίγο υπομονή και πιστεύω ότι τα παιδιά όταν βρούμε ένα γκολ θα ξεκλειδώσουν.

Δεν με έχει αφήσει ικανοποιημένο η εικόνα γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να πάρουμε βαθμούς, το να παίζουμε, να λέμε ότι έχουμε την κατοχή, περισσότερες τελικές και στο τέλος να χάνουμε πάντα, όχι….

Αυτό που ζήτησα σήμερα ήταν να μη δεχθούμε γκολ σε καμία περίπτωση, να προσέξουμε αυτό που κάνει καλά ο Ηρακλής τις αντεπιθέσεις. Δεν πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι, ούτε εγώ, ούτε τα παιδιά. Πρέπει να αλλάξουμε την κατάσταση, να γυρίσει ο διακόπτης».