Κίχμπαουερ: «Πολύ έμπειρη ομάδα και με καλούς παίκτες η ΑΕΚ - Πρέπει να είμαστε θαρραλέοι»

O προπονητής της ΛΑΣΚ Ντίτμαρ Κίχμπαουερ στη συνέντευξη Τύπου μίλησε για τον αυριανό αγώνα στη Νέα Φιλαδέλφεια και χαρακτήρισε την ΑΕΚ πολύ έμπειρη και ομάδα καλούς παίκτες.

Αναλυτικά όσα είπε ο τεχνικός της ΛΑΣΚ, Ντίτμαρ Κίχμπαουερ στη συνέντευξη Τύπου:

Για την κατάσταση της ομάδας του: «Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα αλλά πρέπει να παίξουμε σε υψηλό επίπεδο. Θα είναι πρόβλημα το σωματικό και φυσικά όταν παίζουμε συνεχόμενα παιχνίδια δεν μπορούμε να είμαστε στην καλύτερη κατάσταση. Είναι ένα θέμα αυτό. Πρέπει να είμαστε θαρραλέοι και πρέπει να προσπαθήσουμε να βγάλουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Να είμαστε καλοί στην άμυνα γιατί θα είναι ένας δυνατός αγώνας».

Για την πρώτη φορά που συμμετέχει στο Champions League: «Ζούμε για το ποδόσφαιρο. Και φυσικά είναι ένα τεστ. Είμαι πολύ χαρούμενος. Έχω συναισθήματα, αλλά το σημαντικό είναι να παίξουμε εμείς καλά και από τη στιγμή που είμαστε σε αυτή τη διοργάνωση το περιμένουμε με ανυπομονησία».

Για την προετοιμασία ενόψει της αυριανής αναμέτρησης: «Έχουν ειπωθεί πολλά στα μίντια σχετικά με την απόδοση των παικτών. Με βάσει όμως την απόδοση αυτή έχουμε κερδίσει τη θέση μας στο Champions League. Αύριο είναι το πρώτο παιχνίδι που θα προσπαθήσουμε να πάρουμε πόντους αλλά σε κάθε παιχνίδι πρέπει να προσπαθούμε για το καλύτερο».

Για την ανάλυση που έχει κάνει πάνω στην ΑΕΚ: «Πρόκειται για μια πολύ έμπειρη ομάδα. Γνωρίζει ο καθένας στη θέση του στο γήπεδο. Έχει καλούς παίκτες. Ο Γιόβιτς ήταν και στη Γερμανία και για αυτό τον λόγο πρέπει να παίξουμε με όλα μας τα όπλα».