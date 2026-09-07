Τα αναπάντητα ερωτήματα που δείχνουν ότι το VAR τα έκανε… σαλάτα στο ΟΑΚΑ!

Ο τρόπος που το VAR “εξέτασε” και… ξεπέταξε μόλις σε… μισό λεπτάκι τη φάση για την οποία διαμαρτύρεται ο ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό μαρτυρά μόνο… προχειρότητα

Ο ΠΑΟΚ φωνάζει από το βράδυ της Κυριακής για την διαιτησία του Φέλιξ Τσβάιερ και μάλιστα με επιστολή σε ΚΕΔ και ΕΠΟ ζητά τους διαλόγους, αναφορικά με την φάση στην οποία ο Δικέφαλος ζήτησε πέναλτι σε ανατροπή του Σερίφ Εντιαγέ από τον Φαν Ντρόγκελεν.

Ωστόσο, πέρα από την ουσία (αν υπήρξε παράβαση και ποια θα έπρεπε να είναι η διαιτητική απόφαση) μεγάλη εντύπωση προκαλεί ο τρόπος που το VAR διαχειρίστηκε τη συγκεκριμένη φάση.

Διότι από όσα έδειξε η ζωντανή μετάδοση του ΣΚΑΪ προκύπτουν πάρα πολλά ερωτηματικά, που αφορούν το πρωτόκολλο που χρησιμοποιήθηκε για την εξέταση της.

Η επίμαχη φάση λοιπόν γίνεται στο 33:23 του πρώτου ημίχρονου. Ακριβώς έξι δευτερόλεπτα αργότερα (33:29) ο τηλεοπτικός φακός δείχνει τον Τσβάιερ να συνομιλεί με το VAR και να κάνει την χαρακτηριστική κίνηση στους παίκτες να περιμένουν, ώστε να εξεταστεί η φάση.

Ο σκηνοθέτης της ζωντανής μετάδοσης μας δίνει τρία ριπλέι, από τα οποία στο τρίτο (από κάμερα που βρίσκεται πίσω από τη φάση) φαίνεται πως ο Ολλανδός αμυντικός του Παναθηναϊκού δεν βρίσκει την μπάλα, αλλά ανατρέπει τον επιθετικό του ΠΑΟΚ.

Το πλάνο ανοίγει και ο διαιτητής στο 34:01 κάνει σινιάλο στον Αντρίγια Ζίβκοβιτς ότι η φάση εξετάστηκε και πως πρέπει να δώσει συνέχεια με κόρνερ. Ο Σέρβος εκτελεί και ο Μπαταούλας με κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι αστοχεί από κοντά.

Κι εδώ προκύπτουν μία σειρά από ερωτήματα:

Πότε πρόλαβε το VAR μέσα σε 32 δευτερόλεπτα να εξετάσει την φάση από όλες τις οπτικές γωνίες και τις διαθέσιμες κάμερες και να βγάλει πόρισμα;

Πως γίνεται μέσα σε 32 δευτερόλεπτα να ζήτησε όλα τα διαθέσιμα πλάνα, να τα εξέτασε σε γρήγορη και αργή κίνηση και να αποφάνθηκε με σιγουριά ότι δεν υπήρξε παράβαση;

Κι ακόμα κι αν δεχθούμε ότι πρόλαβε να τα κάνει όλα αυτά σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, για ποιο λόγο δεν πήρε πίσω και το κόρνερ του ΠΑΟΚ;

Είναι απόλυτα εμφανές ότι ο αμυντικός του Παναθηναϊκού δεν βρίσκει ποτέ την μπάλα και πλέον το VAR από το καλοκαίρι έχει την δικαιοδοσία να παίρνει πίσω κάθε λανθασμένο κόρνερ που υποδεικνύει ο διαιτητής.

Για ποιο λόγο το παιχνίδι δεν συνεχίστηκε με άουτ, από την στιγμή που το VAR έκρινε ότι το μαρκάρισμα του Φαν Ντρόγκελεν δεν στοιχειοθετεί παράβαση για πέναλτι;

Πως μπορεί οι διαιτητές του VAR να μην είδαν την εμφανή επαφή του Φαν Ντρόγκελεν με τον Εντιαγέ, αλλά αντιθέτως να είδαν επαφή του με την μπάλα και κόρνερ, κάτι που δεν συνέβη ποτέ;

Και κάπου εδώ υπάρχει και ένα τρίτο σημείο που φανερώνει την κάκιστη εφαρμογή του VAR. Σε κάθε περίπτωση γκολ ή πέναλτι που εξετάζει το VAR, είθισται να γυρίζει τη φάση και να την εξετάζει από το ξεκίνημα της, τη στιγμή που άλλαξε η κατοχή.

Στην συγκεκριμένη φάση, ο Παναθηναϊκός μέσω διαρροών υποστηρίζει ότι την στιγμή που άλλαξε η κατοχή και πιο συγκεκριμένα στο 32:45 (38 δευτερόλεπτα πριν την ανατροπή του Εντιαγέ), ο Κάνγκουα δέχεται μαρκάρισμα από το Ζαφείρη και τον Ζίβκοβιτς που στοιχειοθετεί φάουλ.

Πως γίνεται μέσα σε 32 δευτερόλεπτα, το VAR να είδε από πολλά ριπλέι σε γρήγορη και αργή κίνηση τη φάση της ανατροπής του Εντιαγέ και συνάμα να πρόλαβε και να γύρισε το ρολόι 38 δευτερόλεπτα πιο πίσω και να είδε τη φάση από το ξεκίνημα της, ώστε να αποφανθεί αν υπήρξε φάουλ στον Κάνγκουα;

Τα ερωτήματα είναι ρητορικά, διότι αυτό είναι ανθρωπίνως αδύνατον.

Πολύ απλά, η φάση δεν τσεκαρίστηκε σωστά, αλλά εντελώς πρόχειρα. Κι αυτό είχε ως αποτέλεσμα μία πρόχειρη απόφαση που εντέλει ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων.

Μία πρωτοφανής περίπτωση από τότε που ήρθε το VAR στην Ελλάδα και η οποία δεν μπορεί να περάσει έτσι…