Παναθηναϊκός: Σύμβουλος Διοίκησης ο Πανταλέων, μειώθηκαν τα μέλη του ΔΣ της ΠΑΕ

Ο Σωτήρης Πανταλέων θα αναλάβει ρόλο συμβούλου διοίκησης στον Παναθηναϊκό, με τα άτομα που απαρτίζουν το ΔΣ της «πράσινης» ΠΑΕ να μειώνονται.

Ήταν ήδη γνωστό ότι ο Σωτήρης Πανταλέων θα αναλάβει ρόλο στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, με τον εμβληματικό αρχηγό της ομάδας βόλεϊ ανδρών του συλλόγου να είναι ο νέος σύμβουλος διοίκησης στο «πράσινο» οργανόγραμμα.

Οι «πράσινοι» θεώρησαν ότι είναι προτιμότερο να έχει τον συγκεκριμένο ρόλο, αντί για μια άτυπη θέση στο ΔΣ της ΠΑΕ, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα αντικαταστήσει κάποιος τον Παναγιωτίδη, με τα άτομα που απαρτίζουν το Συμβούλιο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός να μειώνονται.

Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν συνεχίζονται οι αλλαγές που συντελούνται σε όλα τα επίπεδα στο «Τριφύλλι», με στόχο την αναβάθμιση της ομάδας τόσο εντός του αγωνιστικού χώρου, όσο και εκτός.