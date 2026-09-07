Λιούμπιτσιτς: «Ηρθαμε για τη νίκη στη Ν.Φιλαδέλφεια και δεν έχει να κάνει με το προσωπικό μου εγώ»

Ο Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς που αγωνίζεται δανεικός από την ΑΕΚ στη ΛΑΣΚ εκπροσώπησε τους παίκτες της αυστριακής ομάδας στη συνέντευξη Τύπου εν όψει του αυριανού αγώνα, τονίζοντας πως έχει συναισθήματα για την Ένωση αλλά ήρθε στην Αθήνα για τη νίκη.

Αναλυτικά ο Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς μίλησε στη συνέντευξη Τύπου:

Για την επιστροφή του σε γνώριμα μέρη: «Είδα οικεία πρόσωπα. Χαίρομαι που έχω έρθει στην Αθήνα, αλλά θέλουμε να πάρουμε τη νίκη. Πρέπει να είμαστε θαρραλέοι αύριο. Γνωρίζουμε ότι η ΑΕΚ είναι πειθαρχημένη ομάδα, πήρε τον τίτλο πέρυσι, είναι δίκαια στο Champions League, έχει εμπειρία και τη σεβόμαστε. Πρέπει να είμαστε θαρραλέοι. Πρέπει να πάρουμε αποτέλεσμα και αυτό είναι το πιο σημαντικό».

Για τα συναισθήματά του: «Φυσικά υπάρχουν συναισθήματα. Θέλω να δείξω τον καλύτερό μου εαυτό. Το σημαντικό είναι να πάρουμε αποτέλεσμα και δεν έχει να κάνει με το προσωπικό μου εγώ».

Για την ατμόσφαιρα στη Νέα Φιλαδέλφεια σε σχέση και εκείνη με τη Σέλτικ στη Γλασκώβη: «Εδώ είναι πιο ζεστή, πιο θερμή. Η ατμόσφαιρα μπορεί να ανεβάσει κάθε ομάδα. Πρέπει να επικεντρωθούμε στον αγωνιστικό χώρο. Σεβόμαστε την ΑΕΚ και είμαστε επικεντρωμένοι στο ματς. Πρέπει να είμαστε θαρραλέοι, συγκεντρωμένοι και να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες μας».