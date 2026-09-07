Βαθμολογία Stoiximan Super League: Βαθμολογικό άλμα για Ηρακλή, στο βυθό ο Αστέρας Τρίπολης

Αναλυτικά η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά τους αγώνες για την 3η αγωνιστική είναι η εξής:
|1. Παναιτωλικός
|3
|9
|7-1
|2. AEK
|3
|7
|10-1
|3. Ολυμπιακός
|3
|7
|3-1
|4. Παναθηναϊκός
|2
|6
|5-1
|5. ΠΑΟΚ
|3
|6
|7-4
|6. ΟΦΗ
|3
|6
|5-2
|7. Άρης
|3
|6
|5-8
|8. Π.Ο.Τ. Ηρακλής
|3
|4
|3-5
|9. Βόλος ELABET
|3
|2
|2-4
|10. Ατρόμητος
|3
|1
|2-4
|11. Καλαμάτα
|3
|1
|3-6
|12. Κηφισιά
|1
|1
|1-3
|13. Αστέρας Τρίπολης Aktor
|3
|0
|1-6
|14. Λεβαδειακός
|3
|0
|0-8
* Παναθηναϊκός και Κηφισιά έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο.
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (4η)
Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026
19:00: Ολυμπιακός - ΟΦΗ
21:00: Ηρακλής - Ατρόμητος
Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026
18:00: Καλαμάτα - Βόλος ELABET
19:00: Αστέρας Τρίπολης Aktor - ΑΕΚ
21:00: Κηφισιά - Λεβαδειακός
21:00: ΠΑΟΚ - Άρης
21:30: Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός