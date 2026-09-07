Βαθμολογία Stoiximan Super League: Βαθμολογικό άλμα για Ηρακλή, στο βυθό ο Αστέρας Τρίπολης

Πρώτη νίκη στη φετινή Super League για τον Ηρακλή που βελτιώνεται συνεχώς, την ώρα που ο Αστέρας Τρίπολης παραμένει στην ουρά, χωρίς βαθμό, και μόλις ένα γκολ στο ενεργητικό του!

Αναλυτικά η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά τους αγώνες για την 3η αγωνιστική είναι η εξής:

1. Παναιτωλικός 3 9 7-1 2. AEK 3 7 10-1 3. Ολυμπιακός 3 7 3-1 4. Παναθηναϊκός 2 6 5-1 5. ΠΑΟΚ 3 6 7-4 6. ΟΦΗ 3 6 5-2 7. Άρης 3 6 5-8 8. Π.Ο.Τ. Ηρακλής 3 4 3-5 9. Βόλος ELABET 3 2 2-4 10. Ατρόμητος 3 1 2-4 11. Καλαμάτα 3 1 3-6 12. Κηφισιά 1 1 1-3 13. Αστέρας Τρίπολης Aktor 3 0 1-6 14. Λεβαδειακός 3 0 0-8

* Παναθηναϊκός και Κηφισιά έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (4η)

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026

19:00: Ολυμπιακός - ΟΦΗ

21:00: Ηρακλής - Ατρόμητος

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026

18:00: Καλαμάτα - Βόλος ELABET

19:00: Αστέρας Τρίπολης Aktor - ΑΕΚ

21:00: Κηφισιά - Λεβαδειακός

21:00: ΠΑΟΚ - Άρης

21:30: Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός