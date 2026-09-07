Μεντβέντεφ: «Αν είμαι ικανοποιημένος με τον τέταρτο γύρο, τότε καλύτερα να σταματήσω το τένις» (vid)

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ δεν έκρυψε την απογοήτευσή του μετά τον αποκλεισμό του από το US Open, τονίζοντας πως δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένος απλώς και μόνο επειδή έφτασε στη φάση των «16».

«Αν είμαι ικανοποιημένος με τον τέταρτο γύρο, τότε καλύτερα να σταματήσω να παίζω τένις», είπε μετά την ήττα από τον Φράνσις Τιάφοου στα τρία σετ. «Δεν είμαι χαρούμενος με το αποτέλεσμα. Είμαι όμως ικανοποιημένος με τον τρόπο που κατάφερα κάπως να ανατρέψω την κατάσταση. Έπαιξα τρία καλά παιχνίδια. Αν μιλήσουμε με βάση την κατάταξη, ο ένας αντίπαλος ήρθε από τα προκριματικά και ο άλλος είχε wild card. Όμως, ο Αρτούρ (Ριντερκνές) είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος και κατάφερα να τον νίκησα με 3-0 σετ. Σήμερα, όμως, ήταν ένα απογοητευτικό παιχνίδι, με απογοητευτικό επίπεδο από την πλευρά μου. Οπότε σίγουρα δεν είμαι ικανοποιημένος, αλλά ίσως είναι λίγο καλύτερα απ’ ό,τι θα περίμενα μετά τα τρία τουρνουά στις ΗΠΑ που προηγήθηκαν».

Για το ματς με τον Τιάφοου είπε: «Νομίζω ότι σε κάποιες στιγμές του αγώνα θα έπρεπε να έχω παίξει καλύτερα. Θα έπρεπε να έχω κάνει καλύτερα χτυπήματα, αλλά και να έχω πάρει καλύτερες αποφάσεις. Στην πραγματικότητα, αυτό ήταν που έκανε τη διαφορά. Στα κρίσιμα σημεία, εκείνος πιθανότατα πήρε μια καλύτερη απόφαση ή έκανε ένα καλύτερο χτύπημα, γιατί γενικά είχα τις ευκαιρίες μου. Θα έπρεπε να είχα κερδίσει το πρώτο σετ. Θα μπορούσα να είχα πάρει και το τρίτο. Το δεύτερο ήταν πιο εύκολο για εκείνον — με έναν τρόπο, τουλάχιστον. Δεν νομίζω, λοιπόν, ότι έχει να κάνει ιδιαίτερα με το στάδιο. Μερικές φορές υπάρχουν τα στατιστικά, αλλά τρία χρόνια αργότερα αυτά τα στατιστικά έχουν εξαφανιστεί. Δεν νομίζω ότι έχει και τόσο μεγάλη σχέση με αυτό».