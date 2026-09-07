ΑΕΚ: Αμφίβολος ο Στρακόσα για ΛΑΣΚ

Όπως διαβάσατε νωρίτερα ο Θωμάς Στρακόσα δεν συμμετείχε στην τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ πριν την αυριανή μάχη με τη ΛΑΣΚ.

Ο διεθνής Αλβανός γκολκίπερ, φαίνεται πως ταλαιπωρείται από ένα πρόβλημα και η συμμετοχή του απέναντι στους Αυστριακούς κρίνεται αμφίβολη. Επίσημη ενημέρωση μέχρι στιγμής δεν υπάρχει από την κιτρινόμαυρη ΠΑΕ για την ακριβή κατάσταση του Θωμά αλλά επαναλαμβάνουμε, όπως προκύπτει από τις πληροφορίες, έχει ένα θέμα που τον ταλαιπωρεί και έτσι, δεν είναι σίγουρο αν θα βρίσκεται στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς για την αυριανή πρεμιέρα της ομάδας στο Champions League. Αν τελικά ο Στρακόσα δεν τα καταφέρει, τότε θέση κάτω από τα δοκάρια απέναντι στους Αυστριακούς θα πάρει ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι.

Οι πιθανές επιλογές Νίκολιτς

Ο Θωμάς Στρακόσα, είναι ο μοναδικός... πονοκέφαλος που αντιμετωπίζει ο Μάρκο Νίκολιτς εν όψει της αναμέτρησης με τη ΛΑΣΚ καθώς κατά τ' άλλα δεν υπάρχουν προβλήματα. Αυτό σημαίνει πως θα παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα και φυσικά, θα έχει και μονάδες πολύ υψηλής ποιότητας δίπλα του στον πάγκο που μπορούν να μπουν και να αλλάξουν τον ρυθμό. Όσον φορά τις σκέψεις του Σέρβου τεχνικού για την αρχική σύνθεση, το 4-4-2 δεν αλλάζει...

Ο Μπρινιόλι θα είναι στα δοκάρια αν τελικά ο Στρακόσα δεν αγωνιστεί, οι Μουκουντί-Φιλίπε Ρέλβας στο κέντρο της άμυνας, ο Ρότα δεξιά και ο Πήλιος αριστερά. Στον άξονα ο Μαρίν είναι σίγουρος και την άλλη θέση διεκδικούν Κάιρινεν και Βιτάλις, ενώ στα άκρα Κοϊτά και Μάγερ θα πάρουν θέση αριστερά και δεξιά αντίστοιχα. Στην επίθεση, Γιόβιτς και Βάργκα θα αποτελέσουν το δίδυμο χωρίς να μπορούμε να αποκλείσουμε και μια πιθανή χρησιμοποίηση του Ζίνι.