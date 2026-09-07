Δεν ήξερε τον αντίπαλό του ο Αλκαράθ! (vid)

Μετά από απουσία 4.5 μηνών από τα γήπεδα, ο 23χρονος Ισπανός... το έπιασε από εκεί που το άφησε και δείχνει ικανός για το repeat στη Νέα Υόρκη.
Ο Καρλίτος έκλεισε επιβλητικά θέση στα προημιτελικά του US Open και μάλλον είναι συγκεντρωμένος μόνο στον εαυτό του, αφού μέχρι χθες δεν ήξερε καν με ποιον θα έπαιζε!
Όταν ο Άντι Ρόντικ του ζήτησε στο ESPN να μιλήσει για Μπεν Σέλτον και Στέφανο Τσιτσιπά, εκείνος... σοκαρίστηκε, διότι νόμιζε ότι έπαιζε με τον νικητή του ζευγαριού Τιάφοου-Μεντβέντεφ!
Δείτε τη χαριτωμένη στιγμή του Κάρλος...
Carlos didn't know he was playing the winner of the Ben Shelton and Stefanos Tsitsipas match in the US Open quarterfinal 😅 pic.twitter.com/HZGgk8b4oe— ESPN (@espn) September 6, 2026