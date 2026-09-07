Μαγική Γαλλία διέλυσε τη Νιγηρία με ιστορικό ρεκόρ τριπόντων!

Μόλις δύο μέρες κράτησε το ρεκόρ της Ιαπωνίας με τις 20 εύστοχες προσπάθειες έξω από τα 6,75μ., με τη Γαλλία να σημειώνει κόντρα στη Νιγηρία 22 τρίποντα.
Πρωταγωνίστρια για τις νικήτριες ήταν η Γκάμπι Ουίλιαμς, που τελείωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους (2/4 διπ., 6/8 τριπ., 3/3 βολές), με τη Γαλλία να κάνει το 3/3 και να περνάει στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Βερολίνο.
FRANCE SET #FIBAWWC RECORD FOR MOST THREE-POINTERS MADE 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/VmW7cstAaK— FIBA Women's Basketball World Cup (@FIBAWWC) September 7, 2026