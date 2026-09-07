Προγνωστικά Ουντινέζε – Λάτσιο: Με ψυχολογία για το 1.96

Δείτε παρακάτω την ανάλυση και τα μελετημένα προγνωστικά για την αναμέτρηση.

Η Ουντινέζε υποδέχεται τη Λάτσιο στο «Bluenergy Stadium», στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής για τα προγνωστικά Serie A.

Ανάλυση Ουντινέζε

Η Ουντινέζε δυσκολεύτηκε απέναντι στη Βενέτσια, αλλά επικράτησε εντός έδρας με 2-1 και εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των «16» του Coppa Italia. Οι Φριουλάνι δεν εντυπωσίασαν με την απόδοσή τους, όμως έφτασαν στο επιθυμητό αποτέλεσμα, παρουσιάζοντας δύο διαφορετικά πρόσωπα στη διάρκεια του αγώνα.

Ανάλυση Λάτσιο

Η Λάτσιο έκανε το «δύο στα δύο» στη Serie A, επικρατώντας με 1-0 της Τζένοα στο «Ολίμπικο», μετά τη νίκη με το ίδιο σκορ στην έδρα της Μπολόνια. Παρά τη σχεδόν άδεια εξέδρα, λόγω του μαζικού μποϊκοτάζ των οπαδών εναντίον του ιδιοκτήτη Κλαούντιο Λοτίτο, οι «λατσιάλι» δεν επηρεάστηκαν και πραγματοποίησαν καλή εμφάνιση.

Δείτε τα προγνωστικά Ουντινέζε – Λάτσιο!

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