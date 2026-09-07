Ντε Φράι: «Ανυπομονώ να αγωνιστώ στον Βοτανικό, να συνδέσω το όνομά μου με την επιστροφή του ΠΑΟ στην κορυφή»

Ο Ολλανδός στόπερ μιλά για το πιάνο και τη σχέση μουσικής και ποδοσφαίρου, την ευθύνη να φοράει το περιβραχιόνιο και τη μεγάλη πρόκληση να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό ξανά στην κορυφή

Ο Στέφαν Ντε Φράι μίλησε για την παρουσία του στον Παναθηναϊκό, την συνύπαρξή του με τον Τζέικομπ Νίστρουπ, τον Ντάβιντε Καλάμπρια αλλά και το νέο γήπεδο του Βοτανικού.

Όλα αυτά στο «Παναθηναϊκόν», το νέο free press για τους φιλάθλους της ομάδας στο ΟΑΚΑ, που έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή του στα πλαίσια του αγώνα με τον ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

Βλέπω εκείνο το παιδάκι

«Όταν ήμουν μικρός είχα κουράσει τους παίκτες της Φέγενορντ, περιμένοντάς τους έξω από το γήπεδο για αυτόγραφο μετά από κάθε παιχνίδι. Τώρα, πάντα αφιερώνω χρόνο σε όσους μου ζητάνε, γιατί βλέπω στα πρόσωπά τους εκείνο το παιδάκι. Μία μικρή στιγμή μαζί μας μπορεί να τους κάνει ευτυχισμένους. Με συγκινεί πολύ αυτό. Θέλω να τους προσφέρω απλόχερα αυτή τη χαρά. Οι ποδοσφαιριστές είμαστε πολύ τυχεροί».

Το πιάνο με κάνει καλύτερο ποδοσφαιριστή

«Λατρεύω το πιάνο και τον Ludovico Einaudi. Αγγίζει κατευθείαν την ψυχή μου. Τον νιώθω. Οι νότες του, οι μικρές «σιωπές» στη μουσική του, το συναίσθημά του όταν παίζει, τον κάνουν τόσο ξεχωριστό. Τον γνώρισα, με κάλεσε στο σπίτι του και

έπαιξα στο πιάνο του. Είναι ιδιοφυΐα στη μουσική. Με εμπνέει γενικότερα ως άνθρωπος. Κρατάω πάντα τις συμβουλές που μου έδωσε.

Η μουσική και το ποδόσφαιρο έχουν ως κοινό τη ροή και το να ζεις την κάθε στιγμή. Τον τρόπο που κυλούν. Η απόλυτη συγκέντρωση σε αυτό που συμβαίνει εκείνο το δευτερόλεπτο. Όταν οτιδήποτε άλλο συμβαίνει γύρω σου απλώς εξαφανίζεται. Η δημιουργικότητα, ο συντονισμός, ο ρυθμός είναι στοιχεία που απαιτούνται και στα δύο και σε βελτιώνουν και ως ποδοσφαιριστή».

Δάσκαλος και πατέρας

«Από τους συμπαίκτες μου στον Παναθηναϊκό, θα επέλεγα τον Πέδρο Τσιριβέγια ως υποψήφιο να τον μυήσω στο πιάνο. Πιστεύω ότι θα το εκτιμούσε και θα το απολάμβανε λόγω του χαρακτήρα του. Ωστόσο, όλοι θα μπορούσαν να ασχοληθούν…

Όσο ήμουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ με την Εθνική Ολλανδίας, η σύζυγός μου ήταν έγκυος στον γιο μας. Κάναμε βιντεοκλήσεις και έπαιζα πιάνο. Τοποθετούσε το κινητό κοντά στην κοιλιά της. Λένε ότι η κλασική μουσική έχει θετική επίδραση στα μωρά προτού έρθουν στον κόσμο. Έχω υπέροχες αναμνήσεις από εκείνη τη στιγμή. Ήμουν τόσο μακριά… Ως πατέρας ζω τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής μου».

Παναθηναϊκός όπως Ίντερ

«Η επιλογή μου να παίξω στον Παναθηναϊκό καθορίστηκε από το γεγονός ότι θα είχα πολύ σημαντικό ρόλο στην ομάδα. Μου παρουσιάστηκε ένα συναρπαστικό και γεμάτο πρόκληση project ενός σπουδαίου συλλόγου. Οι αρχικές μου συνομιλίες με τον Στέφανο Κοτσόλη και τον Τζέικομπ Νίστρουπ με έκαναν να νιώσω ενθουσιασμό που θα γινόμουν μέρος όλου αυτού.

Γνώριζα από μικρός τον Παναθηναϊκό ως τον κορυφαίο σύλλογο της Ελλάδας. Τις επιτυχίες του στο Champions League, τα

παιχνίδια με τον Άγιαξ και τις μεγάλες του βραδιές στην Ευρώπη. Για εμένα η επιστροφή του στην κορυφή αποτελεί ισχυρό κίνητρο. Όπως και τότε που πήγα στην Ίντερ, ένα από τα μεγαλύτερα club στην Ιταλία, επίσης είχε πολλά χρόνια να πάρει το πρωτάθλημα. Είναι παρόμοια πρόκληση».

«Τα βρίσκουμε» με τον Νίστρουπ…

«Είμαι ενθουσιασμένος από τη συνεργασία με τον Τζέικομπ Νίστρουπ. Μαθαίνω πολλά από εκείνον και μοιραζόμαστε πολλές κοινές ιδέες για το ποδόσφαιρο. Έχει σωστή αντίληψη για το τι χρειάζεται η ομάδα ώστε να βελτιώνεται και μελετά πολύ σωστά τους αντιπάλους. Υπάρχει άψογη επικοινωνία στο club. Θα είμαστε πολύ καλύτεροι σε όλους τους τομείς.

Μελετάω τους αντιπάλους μου και προσωπικά πριν από τους αγώνες. Τις κινήσεις τους, τα χαρακτηριστικά τους, ώστε να τα έχω στο μυαλό μου και να είμαι ακόμα καλύτερα προετοιμασμένος όταν θα τους αντιμετωπίσω».

…και με τον Καλάμπρια

«Με τον Ντάβιντε Καλάμπρια αποκτήσαμε μία πολύ καλή σχέση στον Παναθηναϊκό. Έχουμε πολλά κοινά βιώματα. Αγωνιστήκαμε ως αντίπαλοι στο Μιλάνο, σε δύο σπουδαίους συλλόγους, αλλά πάντα υπήρχε σεβασμός ανάμεσά μας. Είναι πολύ όμορφο που βρισκόμαστε μαζί εδώ. Ανυπομονούμε για τα ελληνικά ντέρμπι. Απολαμβάνω να συνεργάζομαι με διαφορετικές προσωπικότητες. Είμαστε όλοι ο εαυτός μας, έχουμε απόλυτη αποδοχή και αυτό είναι το «κλειδί» στα αποδυτήρια. Ο κοινός σκοπός είναι η επιτυχία αυτή τη σεζόν».

Ο Κώστας, ο φίλος μας

«Πέρυσι το καλοκαίρι είχα επισκεφτεί την Αθήνα για διακοπές. Τότε συνάντησα έναν φίλο του Παναθηναϊκού και μου μιλούσε για την ομάδα. Όταν πήγαμε στην Ουγγαρία για τον αγώνα με την Πάκσι, μου έστειλε μία φωτογραφία του από το γήπεδο. Είχε ταξιδέψει ως εκεί για να μας στηρίξει. Κώστα τον λένε. Ήταν πολύ όμορφο και είχε πλάκα».

Το παράδειγμα για τους συμπαίκτες μου

«Η ομάδα έχει ήδη τα συστατικά που χρειάζονται, αλλά ταυτόχρονα είμαι συνειδητοποιημένος ότι απαιτείται σκληρή δουλειά και βελτίωση. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ ώστε να έρθουν οι επιτυχίες. Με απόλυτη αφοσίωση. Ως αρχηγός, στόχος μου είναι να μεταδίδω υπευθυνότητα, ηρεμία και αυτοπεποίθηση στους συμπαίκτες μου. Να είμαστε ταπεινοί, προσγειωμένοι και προσηλωμένοι στον στόχο μας, ώστε να πετύχουμε το καλύτερο για την ομάδα. Θέλω να αποτελώ παράδειγμα για αυτούς.

Το περιβραχιόνιο του αρχηγού με κάνει πολύ υπερήφανο. Είναι μεγάλη ευθύνη που λαμβάνω με χαρά. Η υπόσχεσή μου στον κόσμο του Παναθηναϊκού είναι ότι θα καταβάλω τη μέγιστη προσπάθεια σε κάθε παιχνίδι και ότι θα λειτουργώ πάντα για το καλό του συλλόγου. Η υγιής πίεση που αισθάνομαι στον Παναθηναϊκό είναι κάτι πολύ καλό σε αυτή τη φάση της καριέρας μου. Θέλω να δώσω τα πάντα γιατί νοιάζομαι για αυτό που κάνω».

Βοτανικός και κορυφή

«Έχω ήδη επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις του νέου γηπέδου στον Βοτανικό. Είναι εκπληκτικό έργο και ανυπομονώ να αγωνιστώ εκεί. Πιστεύω ότι θα προσφέρει πολλά, τόσο στην ομάδα όσο και στον κόσμο της. Το περιμένω με ενθουσιασμό. Ειλικρινά, θα σήμαινε πολλά για μένα να συνδέσω το όνομά μου με την επιστροφή του Παναθηναϊκού στην κορυφή».

Γκολ με τον Παναθηναϊκό

«Είναι δύσκολο να επιλέξω το καλύτερο γκολ στην καριέρα μου. Ίσως αυτό κόντρα στην Ισπανία με την Εθνική Ολλανδίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014 να είναι το πιο αξέχαστο. Θα ήταν πολύ όμορφο, όμως, να πετύχω ένα ακόμα καλύτερο γκολ τώρα με τον Παναθηναϊκό. Πραγματικά θα το ήθελα πολύ».

Ζούμε για τα ντέρμπι

«Περιμένω με ανυπομονησία το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, όπως όλες τις μεγάλες αναμετρήσεις. Είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε καλά στο πρωτάθλημα κόντρα σε έναν δυνατό αντίπαλο. Τα ντέρμπι προσφέρουν πάντα τη μεγαλύτερη ικανοποίηση στους παίκτες. Πόσο μάλλον οι νίκες και οι καλές εμφανίσεις».