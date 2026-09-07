Νίκολιτς: «Δεν ήρθαμε για... διακοπές, το αξίζουμε να είμαστε εδώ και θα είμαστε ανταγωνιστικοί» (vid)

Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στη συνέντευξη Τύπου εν όψει ΛΑΣΚ και τόνισε πως η ΑΕΚ δεν βρίσκεται στο Champions League για... διακοπές αλλά για να είναι ανταγωνιστική.

Από εκεί και πέρα ο Σέρβος τεχνικός αναφέρθηκε γενικότερα στη διοργάνωση, ρωτήθηκε για το εάν σκέφτεται αλλαγή στην τακτική προσέγγιση, ενώ στάθηκε και στον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς που έχει παραχωρηθεί ως δανεικός στους Αυστριακούς.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου ενόψει ΛΑΣΚ:

Στο αρχικό του σχόλιο ανέφερε: «Ήρθε η στιγμή να ξεκινήσουμε τη συμμετοχή μας στη διοργάνωση. Είμαστε πολύ χαρούμενη για την παρουσία μας στο κορυφαίο επίπεδο. Το αξίζαμε με τη σκληρή δουλειά. Είμαστε εδώ και δεν θέλουμε να συμμετέχουμε απλά, θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Δεν είναι απλό. Είναι δυνατοί αντίπαλοι, όμως απολαμβάνουμε να παίζουμε ποδόσφαιρο ειδικά στην έδρα μας. Έχουμε και έναν επιπλέον παίκτη που μας στηρίζει. Θα ξεκινήσουμε προσπαθώντας να πάρουμε τη νίκη. Ξέρουμε τον αντίπαλο, γνωρίζω προσωπικά τον ιδιοκτήτη τους. Είναι ένα σοβαρό πρότζεκτ, τα αποτελέσματά τους δεν προέκυψαν από τύχη και θα είναι μια ανταγωνιστική αναμέτρηση. Παίζουν 3-5-2 κυρίως, παίζουν επιθετικά, με γερμανικό στυλ, έχουν καλές αντεπιθέσεις και στατικές φάσεις. Όπως εμείς βλέπουμε ως ευκαιρία τον αντίπαλο για νίκη, έτσι μας βλέπουν και αυτοί. Είναι τιμή μας να ξεκινάει η διοργάνωση από την έδρα μας. Είμαστε εδώ στη φάση της League Phase του Champions League, το αξίζουμε και θα είμαστε ανταγωνιστικοί».

Για την υπόσχεση που δίνει στον κόσμο της ΑΕΚ ενόψει της συμμετοχής του Champions League: «Δεν θα κάνω μεγάλες υποσχέσεις. Δεν λέω μεγάλα λόγια. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, είναι πολύ σημαντικό να παίζεις στο ελίτ επίπεδο και να εκπροσωπείς την ΑΕΚ δίνοντας την ευκαιρία στους φιλάθλους μας να δουν την ομάδα στις κορυφαίες ομάδες. Δεν έχουμε έρθει για διακοπές, έχουμε έρθει για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Δεν γνωρίζω που θα φτάσουμε αλλά στόχος μας είναι να παίξουμε πάνω από 8 ματς. Δεν γνωρίζω αν θα τα καταφέρουμε. Αν η πραγματικότητα σημαίνει προϋπολογισμούς και μπάτζετ δεν μας απασχολεί. Το ποδόσφαιρο είναι πνεύμα και ποιότητα και το βλέπουμε στα αποδυτήρια. Σίγουρα δεν θα φύγουμε με μηδέν βαθμούς, αλλά

Για το αν θα σκεφτόταν κάποια αλλαγή στην τακτική προσέγγιση και στη φιλοσοφία για το αυριανό ματς: «Δεν θα αλλάξουμε την τακτική ή το στυλ μας. Είχα πει ότι 95% των παιχνιδιών να είναι δικά μας παιχνίδια με τον δικό μας ρυθμό. Αν προσαρμόζεσαι στον αντίπαλο, τότε εσύ τι είσαι; Θέλουμε να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι όπως απέναντι σε όλες τις ομάδες. Υπάρχει ένα σκάουτινγκ του αντιπάλου, επιλέγουμε το προφίλ των παικτών που θέλουμε. Αν στην ίδια θέση πχ χρειάζεσαι εξτρέμ με διαφορετικό προφίλ ή κάτι άλλο σε άλλη θέση. Αντιμετωπίζουμε μια σοβαρή ομάδα, τα αποτελέσματά της δεν είναι τυχαία. Το γνωρίζω το πρότζεκτ συνεπώς πρόκειται για μια πολύ απαιτητική αναμέτρηση. Θα είναι παιχνίδι υψηλής έντασης, με άμεσο και γρήγορο ποδόσφαιρο. Έχουν οργάνωση στις στατικές φάσεις και πρέπει να είμαστε στη σωστή θέση την κατάλληλη στιγμή για να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα».

Για το αν η ομάδα μπήκε με την τελευταία εμφάνιση στη σωστή ροή: «Είμαστε στην αρχή της σεζόν. Τέτοιου είδους πιεσμένο πρόγραμμα το θέλαμε. Σε κανέναν δεν αρέσει να παίζει έναν αγώνα τη βδομάδα. Είναι απαιτητικό και δύσκολο και σε επίπεδο σωματικό, ταξιδεύεις, πρέπει να αποκαταστήσεις την ψυχική σου ισορροπία, να γεμίσεις μπαταρίες, αλλά δεν είναι ανέφικτο. Δεν μπορείς να είσαι πάντα σε ανοδική τροχιά. Θα υπάρχουν σκαμπανεβάσματα. Είμαστε σε ένα καλό επίπεδο σε σωστό μονοπάτι και πάντα μπορούμε να βελτιωνόμαστε. Πάντα είμαι χαρούμενος, μου αρέσει η ομάδα που έχουμε φτιάξει. Λατρεύω το ποδόσφαιρο, τη δουλειά μου και αγαπώ τους παίκτες μου. Ο καθένας έχει και αρνητικά που διορθώνουμε. Άλλοι σύλλογοι δαπανούν πολλά χρήματα, αυτό είναι κάτι εύλογο, αλλά εμείς κοιτάμε τον εαυτό μας. Ό,τι κάναμε πέρυσι είναι αυτό που απαιτεί η σεζόν. Είχα πει ότι φέτος θα είναι ακόμα πιο απαιτητική σεζόν. Πάντα είναι δύσκολο να παραμείνεις στην κορυφή και αυτές είναι οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά».

Για τον Λιούμπισιτς που θα τον βρει ως αντίπαλο: «Ο Λιούμπο ήταν σημαντικό κομμάτι της ομάδας πέρυσι. Υπήρχε ένα κομμάτι της σεζόν που σκόραρε σερί και βοήθησε πολύ. Ήταν σημαντική βοήθεια. Είχε πάντα έναν ρόλο μπακ απ αλλά αυτός ήταν που ζήτησε να μετακινηθεί και να πάει δανεικός που θα είχε μεγαλύτερο ρόλο. Τώρα οι μοίρα τον έφερε να παίξει απέναντι στη δική του ομάδα γιατί είναι δανεικός από εμάς. Είναι εξαιρετικός, του εύχομαι ό,τι καλύτερο εκτός από αύριο».