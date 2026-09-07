Αποκάλυψη Παστορέλο στο SDNA: «Ο Νίκολιτς ήθελε πίσω τον Ζοάο Μάριο εδώ και δύο μήνες»

Ο Ιταλός agent, Φεντερίκο Παστορέλο, αποκαλύπτει στο SDNA το παρασκήνιο της επιστροφής του Ζοάο Μάριο στην Ένωση και το ισχυρό «θέλω» του Σέρβου τεχνικού των «κιτρινόμαυρων», Μάρκο Νίκολιτς.

Η επιστροφή του Ζοάο Μάριο στην ΑΕΚ μπορεί να ολοκληρώθηκε πάνω στο… νήμα και λίγο πριν εκπνεύσει η διορία για την ευρωπαϊκή λίστα των παικτών, ωστόσο κάθε άλλο παρά υπόθεση της τελευταίας στιγμής ήταν, έχοντας από πίσω μεγαλύτερο χρονικό υπόβαθρο.

Κι αυτό προκύπτει από την αποκλειστική δήλωση στο SDNA του ανθρώπου που βρίσκεται εδώ και έξι χρόνια στο πλευρό του Πορτογάλου άσου, Φεντερίκο Παστορέλο.

Η ατάκα που μετέφερε στο SDNA ο Ιταλός agent, ιδρυτής της «P&P Sport Management» (ενός από τα πλέον γνωστά μανατζερικά γραφεία της Ευρώπης) φωτίζει ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι του παρασκηνίου:

«Ο Μάρκο Νίκολιτς ήθελε πίσω τον Ζοάο εδώ και δύο μήνες», τόνισε ο Παστορέλο.

Η συγκεκριμένη αποκάλυψη έχει τη δική της ξεχωριστή σημασία.

Δείχνει πως η επιστροφή του Ζοάο Μάριο δεν προέκυψε απλώς ως μία ευκαιρία των τελευταίων ημερών του μεταγραφικού παζαριού, από τη στιγμή που άνοιξε ο δρόμος της αποχώρησής του από την Μπεσίκτας.

Ο Νίκολιτς είχε βάλει πολύ νωρίτερα το όνομα του Πορτογάλου στη δική του transfer list, έχοντας σχηματίσει άποψη από την περσινή παρουσία του στην ΑΕΚ και θεωρώντας πως τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά και η εμπειρία του μπορούσαν να φανούν χρήσιμα στη νέα ομάδα που «χτίζει».

Το τάιμινγκ της τελικής συμφωνίας μπορεί να ήταν οριακό, με την ΑΕΚ να ολοκληρώνει την επιστροφή του λίγο πριν από το deadline της UEFA για τη δήλωση της λίστας ενόψει της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ, όχι όμως και το ενδιαφέρον του προπονητή της.

Η σχέση με τον Παστορέλο ξεκίνησε το 2020

Ο Ζοάο Μάριο εντάχθηκε στην «οικογένεια» του Παστορέλο στις 3 Αυγούστου 2020. Ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδος της καριέρας του.

Επέστρεφε στην Ίντερ μετά τον δανεισμό του στη Λοκομοτίβ Μόσχας, δεν βρισκόταν στα πλάνα των «νερατζούρι» και έψαχνε την επόμενη ημέρα του.

Από εκείνη τη στιγμή το ιταλικό γραφείο βρέθηκε δίπλα στον Πορτογάλο σε ορισμένα από τα σημαντικότερα σταυροδρόμια της καριέρας του.

Από τη δύσκολη έξοδο από την Ίντερ στην αναγέννηση

Το καλοκαίρι του 2021 αποτελεί ίσως το καλύτερο παράδειγμα της σχέσης των δύο πλευρών. Ο Ζοάο Μάριο είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα με την Σπόρτινγκ και επιθυμούσε να παραμείνει στη Λισαβόνα.

Ο Παστορέλο βγήκε τότε μπροστά στις διαπραγματεύσεις με την Ίντερ, δηλώνοντας ότι στόχος του ήταν να κάνει «τον παίκτη ευτυχισμένο», καθώς εκείνος ήθελε να συνεχίσει στη Σπόρτινγκ.

Το συγκεκριμένο deal δεν ολοκληρώθηκε. Ακολούθησε η Μπενφίκα, με τον Παστορέλο να συμμετέχει στις πολύωρες διαπραγματεύσεις με την Ίντερ και τον τότε ισχυρό παράγοντα των «Αετών», Ρουί Κόστα.

Στις 12 Ιουλίου 2021 ο Παστορέλο ταξίδευε μαζί με τον ποδοσφαιριστή και δημοσίευσε τη χαρακτηριστική φωτογραφία με το μήνυμα «Back to Portugal #joaomario».

«Η ιστορία του είναι τρελή»

Το πόσο πίστευε ο Ιταλός agent στον πελάτη του αποτυπώθηκε ακόμη πιο έντονα αργότερα.

Τον Δεκέμβριο του 2022, με τον Ζοάο Μάριο να έχει αναγεννηθεί στην Μπενφίκα, ο Παστορέλο χαρακτήρισε την ιστορία της καριέρας του «τρελή», σημειώνοντας ότι υπήρχαν συνεχώς εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για εκείνον από ολόκληρη την Ευρώπη.

Παράλληλα εξήγησε ότι ο πελάτης του είχε βρει στην Μπενφίκα το κατάλληλο περιβάλλον και ήταν τόσο ευτυχισμένος, ώστε είχε απορρίψει μέσω του ίδιου συγκεκριμένο ενδιαφέρον σημαντικού συλλόγου.

Έναν χρόνο αργότερα ο Παστορέλο έσπευσε και πάλι να τον υπερασπιστεί όταν οι εμφανίσεις του Πορτογάλου δεν βρίσκονταν στα επίπεδα της προηγούμενης εκπληκτικής σεζόν.

Υπενθύμισε πως το 2022-23 ο Ζοάο Μάριο είχε πραγματοποιήσει «απίστευτη» χρονιά με την πρωταθλήτρια Μπενφίκα, φτάνοντας στα προημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ και απέδωσε μέρος της πτώσης του στην ευρύτερη δυσκολία της ομάδας μετά την απώλεια σημαντικών παικτών.

Έξι χρόνια μετά, μαζί (και) στο νέο κεφάλαιο της ΑΕΚ

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τελευταίο κεφάλαιο.

Έξι χρόνια μετά το πρώτο «welcome to the family» του Παστορέλο με αποδέκτη τον Ζοάο Μάριο, ο Ιταλός agent ήταν και πάλι παρών σε μια σημαντική στροφή της καριέρας του Πορτογάλου. Μόνο που αυτή τη φορά ο προορισμός ήταν ήδη γνώριμος.

Η ΑΕΚ.