Βρετανία: Ακροδεξιοί έστησαν μπλόκο σε λεωφορεία με μετανάστες στο Πόρτσμουθ

Εκατοντάδες ακροδεξιοί συγκεντρώθηκαν στο Πόρτσμουθ για να εμποδίσουν τη μεταφορά μεταναστών που είχαν φθάσει με ένα μικρό πλεούμενο από τη Γαλλία μέσω της Μάγχης, το βράδυ της Κυριακής (06.09.2026). Η συγκέντρωση αυτή πραγματοποιήθηκε την επομένη του αποκλεισμού του λιμανιού του Ντόβερ επίσης από διαδηλωτές κατά των μεταναστών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, σημαντική δύναμη αναπτύχθηκε κοντά στη μαρίνα του Ίστνι, στο Πόρτσμουθ, «μετά την άφιξη πλεούμενου που διέπλευσε τη Μάγχη». Διαδηλωτές, πολλοί από τους οποίους ήταν ντυμένοι στα μαύρα και είχαν καλυμμένο το πρόσωπο, σύμφωνα με εικόνες που μεταδόθηκαν στα social media απέκλεισαν για πολλές ώρες τους δρόμους που οδηγούν στο σημείο, ενώ αστυνομικοί με εξάρτυση κατά των διαδηλώσεων σχημάτισαν κλοιό ασφαλείας γύρω από λεωφορεία που θα μετέφεραν τους μετανάστες.

Το πρωί της Δευτέρας (07.09.2026), η γαλλική νομαρχία για τη Μάγχη και τη Βόρεια Θάλασσα δήλωσε πως ένα πλεούμενο στο οποίο επέβαιναν 140 άνθρωποι έφυγε από περιοχή δυτικά του κόλπου του Σηκουάνα με προορισμό την Αγγλία.

Εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Εσωτερικών καταδίκασε «την εκφοβιστική και βάναυση συμπεριφορά της οποίας υπήρξαμε μάρτυρες στο Πόρτσμουθ την περασμένη νύχτα. Το δικαίωμα στην ειρηνική διαδήλωση είναι θεμελιώδες για τη δημοκρατία μας αλλά δεν πρέπει ποτέ να διασχίζει τη γραμμή που οδηγεί στην αναταραχή», πρόσθεσε.

Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε πως οι μετανάστες που έφθασαν χθες Κυριακή (06.09.2026) έφυγαν από το σημείο αποβίβασης και μεταφέρονται για να γίνει ανάληψη ευθύνης τους κατά τη συνήθη διαδικασία.

Οι αφίξεις σε αυτή την περιοχή της νότιας Αγγλίας είναι εξαιρετικά σπάνιες, καθώς πλεούμενα με μετανάστες διαπλέουν συνήθως τη Μάγχη ανατολικότερα, όπου η απόσταση ανάμεσα στις γαλλικές και τις βρετανικές αρχές είναι μικρότερη.

«Είναι εξαιρετικά ανησυχητικό να βλέπουμε παράτυπη διέλευση μεταναστών τόσο μακριά δυτικά», έγραψε στο X ο τοπικός συντηρητικός βουλευτής Τζο Ρόμπερτσον. «Πρέπει να μάθουμε ακριβώς τι έγινε και αν οι διακινητές χρησιμοποιούν νέες διαδρομές για αυτές τις μεγάλες λαστιχένιες λέμβους», πρόσθεσε.

Εδώ και αρκετές εβδομάδες οι αρχές παρατηρούν αύξηση των διελεύσεων με πλεούμενα. Διαδοχικές βρετανικές κυβερνήσεις έχουν υποσχεθεί να ελέγξουν τις παράτυπες διελεύσεις μέσω της Μάγχης, θέμα που προκαλεί έντονες συζητήσεις και έχει τροφοδοτήσει σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια την αύξηση της δύναμης του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK.

Πηγή: Newsit.gr